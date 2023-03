ADP Brazil Labs investe R$ 4,5 milhões e expande em Porto Alegre

Patricia Knebel

O ecossistema de inovação de Porto Alegre acelerou e a ADP Brazil Labs, laboratório gaúcho que é um dos sete centros de inovação da ADP no mundo, segue na mesma vibração. A empresa acaba de anunciar o investimento de R$ 4,5 milhões para expandir a sua operação na capital gaúcha, onde está já há duas décadas.A companhia está incorporando mais dois andares à sua sede, localizada na Avenida Soledade, zona norte da cidade. No total, são cinco andares da empresa, distribuídos em 3 mil m². A ampliação tem como objetivo acomodar os mais de 500 colaboradores. “Estamos ampliando 50% a nossa força de trabalho. Conseguimos nos posicionar como um centro estratégico para a companhia, uma conquista importante. Criamos soluções para o mundo, e isso, claro, vem gerando uma necessidade de expansão interna”, avalia o vice-presidente da ADP Brazil Labs, Julio Hartmann.A ADP é uma multinacional que conta com 60 mil funcionários e aposta na tecnologia para ofertar serviços e produtos para RH, Talento, Benefícios, Folha de Pagamento e Compliance. Nos Estados Unidos, por exemplo, um a cada cinco trabalhadores recebem pelo sistema da ADP. A companhia atua em mais de 140 países.“Os projetos desenvolvidos pelos profissionais da Labs têm escala global, permitindo a eles interação e troca de experiências com diversas regiões do mundo, principalmente com a América do Norte e a Índia”, reforça Hartmann.O executivo comenta a importância da operação estar sempre conectada com os centros mais inovadores do mundo e também com as universidades locais, o que aproxima a empresa de novos talentos. “Isso gera um movimento positivo em torno de novas ideias e negócios tanto com os ecossistemas externos como internos, do desenvolvimento dos nossos times”, explica.A ADP Brazil Labs, inclusive, está com 48 novas vagas abertas, com oportunidades para as áreas de UX, data science, machine learning, agilidade e qualidade de software com automação, entre outras. Como os profissionais trabalham de forma distribuída com colaboradores de outros países, o domínio do inglês é uma das exigências da empresa. Entretanto, afirma Hartmann, a ausência desta qualificação não foi excludente. “A Labs conta com programas internos para auxiliar os funcionários no aprimoramento de habilidades importantes para o seu crescimento profissional”, relata.