TikTok terá capacitação online para empreendedoras

O TikTok anuncia mais uma edição do TikTok para Elas, uma jornada de capacitação online com 3 dias de conteúdos exclusivos e gratuitos. Focado em pequenas empreendedoras, o programa traz dicas de criação de conteúdo e edição, além de treinamentos sobre como usar as ferramentas para fazer campanhas na plataforma.

Ao longo dos dias 28, 29 e 30 de março, as participantes terão uma imersão completa da essência do TikTok for Business, para desenvolver e intensificar a presença de suas marcas na plataforma.

O "TikTok para Elas" visa capacitar profissionais de diferentes áreas para que possam explorar ao máximo a capacidade da plataforma na criação e alcance dos conteúdos. A ação conta também bate-papos presenciais ao longo do ano.

As inscrições vão até o dia 24 de março pelo site https://tiktokparaelas.splashthat.com.

Estudos internos da plataforma apontam que três a cada quatro usuários compraram um produto depois de vê-lo no TikTok; 85% dos usuários no Brasil já pesquisaram um novo produto após verem um vídeo de anúncio de um criador; e 83% dos usuários de TikTok provavelmente seguirão uma marca enquanto usam a plataforma.

"Queremos fomentar cada vez mais os negócios comandados por mulheres em nossa plataforma que valoriza a autenticidade e que, com isso, torna o TikTok um lugar onde todas nós podemos ser o que quisermos e da forma que quisermos”, afirma Silvia Belluzzo, diretora de marketing de PMEs para América Latina no TikTok.