Flowen tem R$ 25 milhões para transformar mundo da água

Patricia Knebel

Transformar o mundo da água por meio de tecnologia de ponta e inteligência de gestão. A Flowen, smart water resultado de uma união entre a Meta, player de tecnologia e inovação com foco em transformação digital, e a Ayga, especializada em gestão remota de ativos, faz a sua estreia no mercado com um aporte de R$ 25 milhões e de olho em um mercado potencial no Brasil de pelo menos R$ 20 bilhões nos próximos dez anos.A empresa, lançada oficialmente ontem em evento no Instituto Caldeira, aposta na Internet das Coisas (IoT) para fazer a gestão e o monitoramento inteligente das redes de abastecimento. Entre as vantagens da plataforma, associada a um medidor ultrassônico de última geração, estão a eficiência na operação, a redução de custos e a transparência para o consumidor.O cenário futuro, com previsão de escassez, aumento da população e mudanças climáticas, vai impulsionar os investimentos no setor hídrico, aponta Luiz Francisco Gerbase, CEO da Ayga, responsável pelo desenvolvimento do medidor inteligente. “A nossa expectativa é implementar 500 mil medidores no país até 2025, sendo 20 mil já em 2023”, diz.O Brasil conta atualmente com 60 milhões de medidores mecânicos, que são substituídos a cada cinco anos – uma renovação de 10 milhões de medidores por ano. São equipamentos que estragam com o tempo e, com isso, passam a fazer medições erradas. A aposta da Flowen é no IoTA, medidor de água ultrassônico que verifica com precisão o consumo e permite a gestão remota de operações, como a ligação e o corte de água. O produto é destinado não apenas a concessionárias públicas, privadas e distribuidoras, mas também a empreendimentos e parques industriais de todos os tamanhos.Entre as vantagens da solução, estão o fim da medição manual e da necessidade de acesso presencial de profissionais e técnicos aos medidores, além da transparência quanto aos gastos individuais de cada empreendimento ou consumidor. Integrado a uma plataforma robusta de análise de dados, o dispositivo traz indicadores detalhados sobre o consumo hora a hora, a necessidade de manutenção, o indício de vazamentos ou de falta de água, a previsão de consumo, entre tantas outras informações de monitoramento de toda a rede operacional.“A solução da Flowen integra infraestrutura, plataforma e dados gerando resultados positivos para a sociedade não apenas na economia relevante de água, mas em toda a cadeia de consumo dos recursos. Há ganhos de segurança e transparência na gestão da mediação dos consumidores”, explica Claudio Carrara, vice-presidente da Meta, empresa que atua na base tecnológica de integração dos sistemas e plataformas.