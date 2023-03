Nubank incluiu 5,7 milhões em 12 meses

Patricia Knebel

O Nubank promoveu em um ano a inclusão financeira de 5,7 milhões de brasileiros no mercado de cartão de crédito, segundo estudo inédito divulgado pelo Data Nubank – plataforma de pesquisas e análises sobre finanças da empresa. O levantamento analisou o perfil de gastos e investimentos de clientes que não tinham histórico e obtiveram seu primeiro acesso ao crédito, com base em dados entre julho de 2021 e julho de 2022.Para este grupo, o perfil de maior aderência ao crédito é de pessoas com renda de até R$ 2,5 mil, que contabilizou 80,2% do total de pessoas que, por meio do Nubank, passaram a ter acesso a um produto de crédito pela primeira vez. Considerando a faixa de idade, os incluídos pela instituição a partir do cartão de crédito são jovens: na média, 56,8% têm idade entre 18 e 30 anos, e 18,4% estão na faixa etária de 31 a 40 anos.