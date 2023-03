Meta e Ayga criam empresa de tech para otimizar recursos hídricos

Patricia Knebel

As gaúchas Meta e Ayga resolverem se unir para fundar a Flowen, empresa que estreia no mercado com o lançamento do IoTA, um medidor de água ultrassônico que verifica com precisão o consumo e permite o corte remoto de água. A iniciativa é resultado da aposta na Internet das Coisas (IoT) e big data a serviço da preservação dos recursos hídricos e do combate ao desperdício de água. O lançamento oficial da nova operação acontece amanhã, Dia Mundial da Água, em um evento que será realizado no Instituto Caldeira. O IoTA, desenvolvido para a Corsan, tem como vantagens redução de perdas e custos e maior transparência para o consumidor. As empresas apresentarão o investimento realizado conjuntamente, assim como a solução cujas vantagens vão do fim da medição manual e da necessidade de acesso presencial de atendentes ou fiscais aos medidores, até a transparência quanto aos gastos individuais de cada empreendimento ou consumidor.A Meta é uma companhia de tecnologia e inovação, focada em transformação digital (DX) com 32 anos de mercado, 300 clientes em mais de 8 países e uma equipe de mais de 3 mil pessoas.A Ayga tem a sua sede no Parque Tecnológico da Universidade do Vale dos Sinos (Tecnosinos) e foi idealizada por Luiz Francisco Gerbase. O executivo contabiliza em sua trajetória o desenvolvimento de mais de 500 produtos de hardware e software de classe mundial, atualmente exportados. Gerbase também é cofundador da Teikon e HT Micron.