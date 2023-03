Redes anjo projetam investir R$ 85 milhões em 2023

Os investidores anjos brasileiros continuam com apetite para investir em startups. Levantamento feito por um grupo de líderes das redes de anjos apontou que em 2022 foram investidos R$ 68 milhões em 128 startups brasileiras. A projeção, que reúne 24 das maiores redes de investidores anjos do país, é de que se feche 2023 com R$ 80 milhões em investimento. Um crescimento de 25% em relação ao ano anterior.

Não só o volume de investimento vem crescendo, mas número de investidores anjo atuando nestas redes também cresceu. O estudo mostra que 532 startups foram investidas desde a criação das redes que, hoje, contam com 3.258 investidores e um crescimento de 27% no número de investidores em relação ao ano anterior.

A fundadora desse grupo de líderes de redes e Conselheira da Anjos do Brasil, Maria Rita Spina Bueno, comenta que o sucesso dos números se deve à cooperação. "Estes resultados mostram a importância das redes para o ecossistema de investimento anjo. Precisamos proporcionar um ambiente de boas práticas e de acesso a diversas oportunidades para os investidores, que se tornam mais ativos e conseguem efetuar uma alocação de capital mais eficiente”, comenta.

O estudo leva em consideração redes como Anjos do Brasil, Babson Angels, BR Angels, BlackWin, Gávea Angels, GV Angels, MIT Alumni Angels, NYU Angels, entre outras.

Outro dado que chama atenção no levantamento são os valores investidos. Em média cada investidor aporta R$25 mil (máximo de R$100 mil e mínimo R$5mil) e quando se fala de rede, a média aportada fica entre R$400 e R$ 800 mil (máximo R$1,5 mi e mínimo R$ 100mil).

Entre os setores mais investidos se destacam as agritechs, edtechs, fintechs, food techs, construtech, lawtech, SAAs, negócios de impacto socioambiental e finalmente, varejo e e-commerce em diferentes modelos de negócio. Houve um aumento no interesse em startups em estágio de tração, o que mostra o amadurecimento do setor.

"Na jornada de 12 anos da Anjos do Brasil fomentando o investimento-anjo, ficamos muitos felizes em ver o crescimento do números de grupos de investidores anjos e investimentos realizados, pois sabemos que são um dos pilares para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor inovador brasileiro", comenta Cassio Spina, fundador e presidente da Anjos do Brasil.