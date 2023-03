Gravataí terá Hackathon para apoiar desafios do município

Patricia Knebel

De 16 a 18 de junho acontece a primeira edição de um Hackathon, uma maratona hacker para buscar soluções inovadoras para os desafios de Gravataí. O foco principal é conectar cidadãos que buscam oportunidades de trabalho com empresas que estão buscando mão-de-obra. Os times contarão com desenvolvedores de software, designers gráficos, analistas de sistemas, além de estudantes da área de TI, especialistas na área de negócios e profissionais de RH. A expectativa é reunir 300 pessoas no desenvolvimento de 10 projetos. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Gravataí, através da SMICT, do Sebrae-RS, do Sindilojas Gravataí e do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia.