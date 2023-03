Mercado Livre vai investir R$ 19 bilhões no Brasil em 2023

Patricia Knebel

O Mercado Livre avança a passos largos para conquistar ainda mais terreno no e-commerce brasileiro, movimento já esperado após a crise das Americanas. A ofensiva agora terá um reforço e tanto: um investimento de R$ 19 bilhões no Brasil em 2023. É um crescimento de 11,5% em relação ao ano passado. Os recursos serão alocados ao longo de 2023 e focarão em aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional da logística do Mercado Livre, permitindo aumentar o número de cidades com entregas rápidas, no mesmo dia e no dia seguinte. Além disso, o novo aporte irá ampliar a presença de marca do Mercado Pago, principalmente junto a usuários pessoa física, dando maior visibilidade à proposta de valor do banco digital, que já opera conectado com o ecossistema de negócios da companhia.Investir nas ações de marketing, que geram recorrência de compra e fidelização no marketplace, também está dentre as prioridades, assim como acelerar o desenvolvimento do Mercado Ads, negócio de publicidade digital. Os recursos serão ainda direcionados para reforçar as equipes dedicadas às frentes de tecnologia, produtos e logística no Brasil. “O Brasil é nosso principal mercado, representando cerca de 54% da receita líquida total do negócio na América Latina. Temos aqui um dos ambientes mais competitivos do mundo, o que nos motiva ainda mais a seguir nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e rentável da nossa operação”, afirma o vice-presidente sênior de Commerce e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes.Em 2022, o Mercado Livre recebeu mais de 170 mil novos vendedores na sua plataforma de marketplace no Brasil. Outros 220 mil vendedores foram formalizados desde o início da pandemia. Em relação à base de compradores, o crescimento foi de 15% ao final do ano passado na comparação com 2021.