Fruki lança galeria no Metaverso com vernissage virtual

Influenciadores digitais foram convidados pela Elev, a linha de energéticos da Fruki Bebidas, para descrever seu verão dos sonhos. Os relatos viraram ilustrações exclusivas por meio de Inteligência Artificial, representando graficamente esse sonho.

As imagens serão expostas na galeria Verão Infinito Elev, em um evento promovido pela marca no dia 23 de março, no Metaverso, com um vernissage virtual. O evento será mediado pela jornalista Carol Sanches, marcando o fim da estação.

A galeria contará com todas as ilustrações digitais geradas durante o verão. Todos receberão instruções para criar seu avatar e participar do vernissage, onde será servido, claro, Elev, que chegará na casa de cada convidado para degustar junto da experiência virtual.

A ação, totalmente pensada para o meio digital, foi desenvolvida pela agência Kreativ de Porto Alegre.