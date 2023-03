AWS conversa com gestores públicos gaúchos sobre nuvem

Executivos da Amazon Web Services (AWS), provedora de tecnologia em nuvem, estiveram ontem em Porto Alegre conversando com os novos secretários e gestores públicos do Governo do Estado. O curso AWS Exec Ed já havia sido ministrado ano passado e mostra as possibilidades da nuvem para a transformação digital do governo.

O encontro contou com a presença de executivos da empresa como o diretor geral para o setor público da AWS Brasil, Paulo Cunha, que foi recebido pelo governador Eduardo Leite.

“O governo do Estado demonstra muito progresso ao digitalizar 94% de seus serviços aos cidadãos. No encontro que tivemos ontem, além de falarmos sobre os benefícios da tecnologia na prestação de serviços às pessoas com integrantes do governo do Rio Grande do Sul, tivemos a presença de Liam Maxwell, nosso líder global de transformação digital, que compartilhou exemplos de sucesso em países como Reino Unido, Singapura e Austrália”, destacou Cunha.

Em sua primeira visita a Porto Alegre, Maxwell relatou a a sua experiência como o primeiro CTO do Reino Unido e conselheiro nacional de tecnologia sobre como a transformação digital trouxe uma economia de 4 bilhões de libras em quatro anos só em custos de TI e quais os benefícios que a nuvem pode trazer em termos de melhorias dos serviços prestados aos cidadãos.