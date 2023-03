Enter Tech Edu quer formar 18 mil jovens em 2023

Quatorze milhões de jovens hoje no Brasil não estudam e nem trabalham. Não têm perspectiva de futuro. São os "nem, nem", como brinca o professor Amilton Martins. Por outro lado, a perspectiva é que, até 2025, o déficit de profissionais de tecnologia supere as 800 mil vagas.

Martins é o Head de Educação da Enter Tech Edu, startup que chegou ao mercado no final de fevereiro para atuar como uma escola do futuro, e ajudar a resolver essa dor do mercado. É uma escola totalmente online, cujo propósito é abrir as portas do mercado de tecnologia para jovens.

Já em seu primeiro ano de atuação, a meta é capacitar, de forma gratuita, 18 mil pessoas para o mercado de tecnologia. Serão 6 mil vagas apenas para o curso Insert, cujas inscrições já estão abertas no site https://entertechedu.com. A Enter atua em parceria com empresas privadas, que ajudam a patrocinar as capacitações e a elevar a oferta e a qualidade dos profissionais no mercado de tecnologia.

"A nossa missão não é só oferecer a formação, mas também conectar com o mercado de trabalho, para que esses jovens possam gerar desenvolvimento e renda, romper ciclos de escassez e gerar ciclos de abundância para eles e para toda a sua família", conta.

A Enter Tech Edu é uma spin off, ou seja, um projeto que nasceu dentro da Atitus Educação, em 2014, com o nome de Teu Futuro. Na época, o foco era a formação de jovens de Porto Alegre e Passo Fundo. Durante esse período, foram 26 mil pessoas formadas em todo o Brasil e em Cabo Verde, na África.

Nove anos depois, a perspectiva é ampliar, e, muito esse escopo de atuação. A meta é formar 18 mil jovens no Brasil em 2023.

A sede da operação está localizada dentro do Instituto Caldeira. "Somos uma empresa nascente, mas que já chega ao mercado com a experiência de nove anos de história e com produtos já sendo desenvolvidos dentro da própria Atitus", relata.

A Enter vai atuar na qualificação de jovens a partir do 4º ano do Ensino Fundamental. Os programas envolvem desde a introdução ao pensamento computacional até fundamentos de inteligência artificial, machine learning e ciência de dados.

Nas aulas, o foco é trabalhar tanto as competências técnicas, as hard skills como programação, lógica e fluência digital, mas também as soft skills, que as competências sócioemocionais ou comportamentais. "Nos baseamos muito em pesquisa científica e uma das bases que vamos usar é a Teoria da Psicologia Positiva, a Big Five, que aponta que existe um conjunto de competências que as pessoas têm que ter para se desenvolver enquanto cidadãos do mundo no século XXI", explica o professor.

Outra referência é uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, Future of Jobs, que aponta as 10 competências mais importantes para um profissional de qualquer área de conhecimento no mundo. "Todas essas visões serão desenvolvidas em cada aula, atividade e componente curricular para preparar esses jovens para as competências demandadas pelo mercado", explica Martins.

Entre as habilidades que precisam ser trabalhadas estão a capacidade de trabalhar em equipe e resiliência. "Um ponto que se fala muito com os jovens é a baixa resiliência que eles têm hoje, mas como trabalhar isso? Através de oficinas vivenciais comportamentais", analisa.

Não adianta somente ensinar código. É preciso ensinar as novas gerações a se comunicarem, trabalhar em equipe, se desenvolver, se aperfeiçoar, se organizar para o estudo e para o trabalho, mas, ao mesmo tempo, saber liderar e ser liderado. "O nosso grande diferencial será trabalhar com esse conjunto de competências", ressalta Martins.

Para potencializar essa missão, a edtech do ecossistema Atitus Educação, será a principal parceira da Code.org, uma organização não governamental norte-americana que atua em mais de 180 países e já formou 70 milhões de pessoas. "É uma organização gigante, mas com baixa representatividade no Brasil. Juntos, vamos multiplicar esse conhecimento para todas as escolas de educação pública e privada do Brasil", conta o professor.