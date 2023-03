Três residentes do InovaTec UFSM são premiadas na Expodireto

A Zeit, a Weecaps e a Auster, startups residentes do InovaTec UFSM, formam as vencedoras de uma competição promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, (MAPA), pelo InovaTec UFSM Parque Tecnológico e pela Rede de Inovação do Agronegócio (Riagro/RS).

A iniciativa contou com a participação de 12 Agtechs do Rio Grande do Sul e a banca, indicada pelo MAPA, selecionou as três com potencial no atual cenário para apresentar o pitch e receber o prêmio Startup Agro Awards.

Thaiane Marques, CEO da Weecaps, startup que desenvolve solução para a proteção e aplicação de Probióticos em alimentos, destaca que receber o prêmio reforça o sentimento de dever cumprido e muita felicidade pelo reconhecimento “Isso mostra que o pouco feito a mais todos os dias pode ter grandes resultados. Estamos muito felizes e gratos”.

“A premiação do MAPA às três startups de Santa Maria é a prova da qualidade das inovações e tecnologias que os empreendedores estão entregando ao mercado”, ressalta a gestora do InovaTec UFSM Parque Tecnológico, Maria Daniele Dutra.

Segundo ela, a participação na Expodireto contribui para a promoção e desenvolvimento dos ambientes de inovação. “Um ecossistema robusto e perene é construído por parcerias e ações conjuntas. Estarmos na Expodireto este ano é a prova que o InovaTec busca e sempre buscará estreitar essa rede e envolver todos os atores desse ecossistema. Temos certeza de que juntos alcançaremos resultados mais significativos”, acrescenta.