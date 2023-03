eProdutor apresenta plataforma de gestão rural na Expodireto

Gestão técnica mais financeira é igual a família empresária. Essa é a equação que a startup eProdutor, do Paraná, quer ajudar a criar no campo. Para isso, a empresa apresenta na 23ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, a sua plataforma 100% digital de gestão financeira e tributária de propriedades familiares.

A startup é uma das que integram a Arena Agrodigital, que está recebendo empresas de base tecnológica que, ali, apresentam as suas soluções para ajudar a transformar digitalmente e ajudar a aumentar a eficiência e a capacidade de inovação do setor.

“Essa é uma das maiores feiras que já participamos e queremos mostrar aos produtores gaúchos a nossa experiência com a gestão familiar para que eles possam profissionalizar a sua propriedade rural e se tornarem mais eficientes, aproveitando também novas oportunidades que surgirem”, comenta o empreendedor”, explica Lucas Dierings, consultor em Gestão de Empresas Rurais da eProdutor. A startup está presente atualmente em três países e 14 estados.

Segundo ele, os produtores podem hoje em dia fazer toda gestão com base em dados. A plataforma conta com três módulos principais: financeiro e fiscal; agronômico e um voltado para avicultura digital. Todos focados em ajudar o produtor na tomada de decisão sobre seu negócio. “Por trás da produção agrícola, o produtor tem uma empresa, então, mais do que ensinar eles a usarem a plataforma, orientamos a como colocar em prática as funcionalidades”, explica.

Ele conta que os treinamentos se estendem para esposa e filhos e que, inclusive, o lançamento das despesas da família e da propriedade é realizado separadamente, para dar mais transparência.

Com as funcionalidades do módulo financeiro, por exemplo, os produtores não precisam mais lançar notas dos produtos comprados. Basta buscar automaticamente na Receita Federal. Envolve controle de estoque de produção e insumos, agendamento de pagamentos e recebimentos e gerenciamento de empréstimos.

No módulo agronômico, é possível acompanhar imagens de satélite e integra com estações meteorológicas na fazenda para dar dados das chuvas, avaliar se o clima está interessante para fazer pulverização e, também, para facilitar o recebimento do seguro rural.

Já o módulo de avicultura de corte fornece um sistema de sensoriamento – os sensores são fabricados pela própria startup no Paraná – que disponibilizam em tempo real dados do peso do frango, ambiente interno visando bem estar animal.