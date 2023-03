Startups nas fases iniciais atendem melhor investidores

As startups brasileiras estão atendendo com maior efetividade às expectativas dos investidores nas fases iniciais de desenvolvimento do negócio do que no momento que começam a ficar mais maduras.

É o que aponta a pesquisa “Jornada da Confiança”, realizada pela PwC Brasil com apoio da Liga Ventures, que se propôs a analisar como as empresas estão posicionadas em termos de governança corporativa em relação à expectativa dos investidores.

As startups, que movimentaram cerca de US$ 3 bilhões nos três primeiros trimestres de 2022 segundo a CB Insights, foram avaliadas do ponto de vista da expectativa dos investidores e de suas práticas para cada fase de sua jornada: Ideação, Validação, Tração e Escala. A pesquisa foi realizada com 169 empreendedores e 37 investidores que responderam a questões elaboradas tendo por base o framework criado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), amparado em quatro pilares: Estratégia e sociedade; Pessoas e recursos; Tecnologia e propriedade intelectual e Processos e accountability.

“Entender como as startups estão posicionadas em relação ao tema da governança é um dos principais caminhos para a criação de um ambiente de confiança, transparência e integridade dos negócios, garantindo promover ações concretas para apoiar os empreendedores em sua jornada de crescimento”, diz o sócio-fundador da Liga Ventures Rogério Tamassia.

No primeiro item analisado, “Estratégia e sociedade”, a pesquisa mostra que as startups que estão nas fases iniciais de Ideação e Validação apresentam maturidade elevada em relação às práticas sugeridas pelo framework e superam as expectativas dos investidores. Os resultados mostram amadurecimento acima de 50% para temas como contribuição dos sócios; expectativa de cada sócio; regras de saída e/ou de entrada; alçadas, papéis e responsabilidades e estatuto ou contrato social.

Porém, ao chegar à fase de Tração, começam a surgir pontos de atenção: 20% das startups afirmam cumprir as práticas relacionadas aos temas processo formal para estratégia e gestão de riscos, e ética e conduta, contra uma expectativa maior dos investidores (41%). Essa diferença entre expectativa dos investidores e práticas adotadas mostram que há uma oportunidade clara de diferenciação para as startups nesse pilar e nessa fase.

O sócio da PwC Brasil Luiz Ponzoni, responsável pela pesquisa, explica que, com este retrato inédito, a ideia foi colocar em evidência a maturidade do ambiente de governança no ecossistema brasileiro de startups e, assim, ajudar negócios nascentes a atingir o máximo potencial e a colher os benefícios dos seus esforços.

“Estabelecer claramente as responsabilidades individuais em uma empresa e definir um bom sistema de prestação de contas facilita a supervisão da administração e melhora a tomada de decisão durante a jornada de crescimento da organização”, explica.