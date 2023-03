Empresas Randon concluem processo de aquisição da DBServer

As Empresas Randon comunicaram a conclusão do processo de aquisição da participação de 51% na empresa de soluções digitais DBServer. Anunciada ao mercado em dezembro do ano passado, a parceria estratégica potencializa ganhos comuns, com integração entre times e foco de atuação em transformação digital. A conclusão foi possível após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), obtida em fevereiro, e cumpridas todas as condições previstas em contrato.

Um dos diferenciais deste movimento é a sinergia entre as estratégias de negócios. As iniciativas de criação de soluções digitais já em curso pelas equipes próprias das Empresas Randon ganharão maior robustez e escala, ampliando a atuação da vertical de Serviços Financeiros e Digitais da companhia, enquanto a DBServer terá a sua atuação potencializada, mantendo o atendimento aos atuais clientes de diferentes setores da economia e expandindo para outros segmentos do ecossistema da mobilidade.

"Ao concluirmos esse processo, damos mais um passo na consolidação das sinergias e dos ganhos comuns, avançando nos projetos estratégicos em curso e na integração e expansão das equipes de trabalho. Somamos competências que agregam valor aos clientes na oferta de um portfólio completo de serviços e tecnologias, especialmente para a cadeia de logística e transportes", salienta o vice-presidente e Chief Transformation Officer (CTO) das Empresas Randon, Daniel Martin Ely.

Com 30 anos de atuação, escritórios em Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP) e relações com clientes globais, a DBServer trabalha com a concepção, construção e sustentação de soluções tecnológicas para segmentos como finanças, varejo, serviços, indústria e tecnologia, e presta serviços de consultoria. "Esperamos que a DB possa acelerar a operação de negócios digitais de toda a companhia, potencializando a nossa transformação e sustentando a nossa visão de futuro", reforça o CEO das Empresas Randon, Sérgio L. Carvalho.