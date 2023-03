Executiva da MRV&CO é selecionada como 'Mulheres de Negócios Influentes'

A arquiteta Selma Rabelo, vice-presidente corporativa de Produto, Conformidade, Inovação e ESG da Resia - subsidiária do grupo MRV&CO nos Estados Unidos - figura entre as 25 selecionadas como 'Mulheres de Negócios Influentes' deste ano de 2023, pelo South Florida Business Journal (SFBJ). A indicação decorre da atuação de grande destaque da executiva na Resia - empresa também sediada no sul da Flórida.

Selma é uma das responsáveis pela criação de um departamento exclusivo de inovação, que tem conseguido reduzir o tempo de execução dos projetos da companhia em solo americano, com volume de mão-de-obra inferior à média do mercado. O modelo agrega recursos de inteligência artificial e metodologia tridimensional (BIM) a conceitos de modulagem (PODs) e Lean Construction (construção enxuta).

Formada em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia, com MBA em Tecnologia e Gestão da Construção pela Universidade de São Paulo (USP) e MS em Finanças pela University of Miami Herbert Business School, Selma Rabelo está nos quadros executivos da Resia desde 2016, onde também já exerceu as funções de diretora de desenvolvimento imobiliário e diretora de desenvolvimento e inovação.

Já a premiação é um reconhecimento do periódico - que circula nos condados de Miami Dade, Broward e Palm Beach - às profissionais que se destacam pelo forte histórico de liderança, desempenho e inovação em seus setores, além de envolvimento com a comunidade.

Desde 2013 a seleção é realizada anualmente e evidencia o trabalho de mulheres que atuam em todos os espectros de negócios.