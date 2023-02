Mercado Livre encerra 2022 com mais de US$ 10 bilhões em receita

Nos últimos 12 meses, o Mercado Livre processou mais de US$ 100 bilhões em pagamentos - via Mercado Pago -, registrou mais de US$ 10 bilhões em receita, enviou mais de 1 bilhão de pacotes através da sua malha logística própria e ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em lucro operacional pela primeira vez.

Esses são alguns dos números da empresa, que encerrou o quarto trimestre com 8,8 milhões de usuários ativos a mais no ano.

No quarto trimestre, a receita líquida alcançou US$ 3,0 bilhões no último trimestre do ano, crescimento de 40,9%, em dólar, e de 56,5% em moeda constante, na comparação com o mesmo período de 2021. No ano de 2022, a receita líquida total atingiu US$ 10,5 bilhões, crescimento de 49,0% em dólar na mesma comparação anual. O Brasil representa cerca de 54% da receita líquida total do Mercado Livre, tendo alcançado US$ 5,6 bilhões em 2022, crescimento de 44,6% na comparação com 2021.

A base geral de usuários únicos ativos do ecossistema atingiu 96,6 milhões ao final do quarto trimestre, alta de 17,5% em comparação com o mesmo período de 2021. Na comparação anual, entre o final de 2021 e o final de 2022, a base de usuários ativos foi 8,8 milhões maior, ultrapassando a marca de 148 milhões.

A receita líquida do negócio de commerce aumentou 22,3% em dólares na comparação anual, para US$ 1,7 bilhão no quarto trimestre, resultado da qualidade ecossistêmica da experiência oferecida aos usuários, principalmente em sortimento amplo, ofertas e preços competitivos, envio rápido e publicidade digital. No ano de 2022, a receita líquida consolidada de commerce atingiu US$ 5,8 bilhões, crescimento de 25,3% em dólar na comparação com 2021. Apesar da retomada do varejo físico na América Latina, chegou a 46 milhões o total de compradores únicos no trimestre, que cresceu 13,2%. No ano de 2022, o total de compradores únicos chegou a 73,8 milhões, crescimento de 8,7% na comparação com 2021. A quantidade de itens adquiridos por comprador se manteve no mesmo patamar quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, mas a expansão do valor médio gasto por item e o aumento do número de usuários se refletiram no aumento significativo do volume de vendas no marketplace.

“Fortalecemos a liderança do nosso e-commerce, com ganho de participação de mercado por toda operação, sobretudo no Brasil e México. Esforços combinados garantiram ainda competitividade de sortimento e de preço, além de envio rápido, assim como o uso de publicidade digital melhorou a monetização do marketplace”, comenta Andre Chaves, vice-presidente sênior de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo do Mercado Livre.