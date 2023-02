Sodexo On-site inicia programa de inovação aberta

Até outubro de 2023, a Sodexo On-site, uma das líderes globais em serviços de alimentação e facilities, lançará oito desafios para solucionar questões internas e também necessidades identificadas em suas operações.

A iniciativa acontecerá por meio do programa LinkLab, da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), com a qual a empresa acaba de firmar uma parceria para projetos com foco em inovação aberta.

A Acate captará as startups que apresentarem soluções com mais aderência às necessidades da Sodexo. “A construção de um ecossistema de inovação aberta tem sido foco para a grande parte das corporações globais no setor de serviços, e na Sodexo não é diferente. Estabelecemos essa parceria com o objetivo de trazer mais robustez e celeridade nos processos inovadores da empresa”, destaca o diretor de Digital e Inovação da Sodexo, Flavio Hayashi.

Ele comenta a necessidade de a empresa dar passos mais precisos em busca da implementação de iniciativas que contribuirão para a evolução do negócio. “A agilidade das startups para esse processo é um dos pontos estratégicos para atingirmos o sucesso desejado”, explica.

O diretor de Inovação da Acate, Silvio Kotujansky, explica que a associação oferece apoio especializado de inovação com acesso a talentos e empresas de alto desempenho que podem contribuir para o desenvolvimento dos negócios. “Contarmos com um grande player de mercado como a Sodexo, com desafios reais, é uma grande oportunidade para que as nossas empresas associadas, do nosso ecossistema, se desenvolvam e acelerem as suas jornadas em busca ágil de soluções bem-sucedidas”, diz.

As startups interessadas em participar dos desafios propostos pela Sodexo devem acessar o site https://sc.acate.com.br/linklab-sodexo e fazer a inscrição para os ciclos de inovações que serão lançados nos próximos meses.