Ventiur investirá R$ 20 milhões em startups de saúde

Com a perspectiva de fortalecer sua atuação e ajudar instituições de saúde e startups a enfrentarem os desafios de transformação neste setor, a aceleradora Ventiur acaba de fechar parcerias com o Hospital Mãe de Deus e o Hospital Ernesto Dornelles (HED).

A meta é aportar até R$ 20 milhões em cerca de 15 startups de saúde nos próximos três anos, por meio de um veículo que não envolve recursos dos hospitais. Os investimentos devem acontecer a partir de abril de 2023.

“O maior desafio de qualquer startup é validar o seu modelo de negócio. Já vimos muitas healthtechs morrerem por não terem acesso a prestadores de serviços de saúde para validar suas soluções. Então, decidimos inverter o processo: constituir o veículo de investimento e criar uma rede de hospitais parceiros nos principais polos de saúde do país”, revela o presidente do Conselho de Administração da Ventiur, Carlos Klein. Nascida em 2013 e com atuação nacional, a Ventiur Aceleradora já avaliou mais de 3 mil startups em todos os Estados brasileiros e investiu em mais de 70 negócios inovadores, avaliados em cerca de R$ 300 milhões.

O gestor cita que o foco principal serão as cidades de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. “Também estamos em busca de operadoras e até mesmo municípios que queiram participar desta iniciativa", completa.

A prospecção de startups já está em andamento. No mês de outubro, dentro da feira Hospital Med, no Recife, foi realizada a Batalha das Startups. Com a assinatura deste convênio, os dois hospitais porto-alegrenses se juntam a uma rede que já conta com a participação do Hospital de Clínicas de Recife (PE). Lá, o acordo foi firmado em 17 de novembro. As conversas com os hospitais gaúchos começaram na South Summit, no início de 2022.

“Ainda não conversamos com os hospitais sobre as suas demandas específicas. Eles têm graus de maturidade diferentes, mas vamos prover uma metodologia de diagnóstico para os hospitais e, com essas dores mapeadas, fazer um roadshow para atrair startups a partir das carências observadas pelas instituições”, conta Klein.

Para o Hospital Mãe de Deus, que já tem feito conexões com diferentes startups, essa é mais uma oportunidade para buscar melhores soluções para os pacientes. “Acreditamos que fomentar a cultura de inovação é gerar valor tanto para quem desenvolve esses projetos quanto para quem incentiva. Quando oferecemos ambientes hospitalares para testar e validar essas propostas, estamos investindo na possibilidade de encontrar soluções inovadoras que qualifiquem ainda mais a gestão e promoção em saúde”, analisa Diego Ramires, head de Inovação da Associação Educadora São Carlos (AESC), mantenedora do HMD.

No Hospital Ernesto Dornelles, a parceria ocorre por meio do Centro de Inovação e Tecnologia em Saúde (CitS), criado no final de 2019 com o objetivo de gerar soluções que agreguem valor ao atendimento, otimizando processos. “A parceria está alinhada à estratégia do CitS, evoluindo a inovação aberta mediante colaboração e complementaridade, entregando uma melhor experiência ao paciente”, destaca Geraldo Aguiar, gestor de Projetos e Inovação do HED.