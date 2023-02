Agibank cresce 55% e supera R$ 10 bilhões de carteira de crédito

Com crescimento de 190% em 2021, o Agibank manteve em 2022 o ritmo acelerado, apesar do cenário macroeconômico adverso. A instituição registrou um crescimento de 55,4% no período e alcançou a marca de R$ 10,1 bilhões de carteira de crédito, com indicadores de NPL estáveis - o que demonstra a qualidade do seu portfólio de ativos. O número de clientes totais chegou a cinco milhões.

“Nossa oferta de crédito é aprimorada na medida em que o relacionamento com o cliente é desenvolvido. Em 2022, a concessão de crédito cresceu 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Importante destacar que cerca de 94% dessa produção foi realizada em canais próprios contra cerca de 68% em 2021, o que propicia ainda mais eficiência e rentabilidade dada a significativa redução do CAC”, analisa o CEO da empresa, Glauber Correa.

O diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Agibank, Thiago Souza Aor, comenta que 2022 foi marcado pela consistência e ampliação da lucratividade do banco, elementos que comprovam eficiência aliada ao crescimento sustentável de carteiras.

“Implementamos preventivamente melhorias relevantes na modelagem e em todo ciclo de crédito, priorizando a concessão para correntistas que recebem seu salário ou benefício no Agi, o que reduz o risco de inadimplência e aumenta o lifetime value do cliente”, explica. Além disso, com a expansão da elegibilidade de determinados beneficiários do INSS ao crédito consignado, a instituição incentivou a substituição de linhas de crédito pessoal por consignado, notadamente com taxas menores e, ao mesmo tempo, mais seguras.