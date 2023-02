Vem aí uma extinção em massa de startups?

Um tweet feito essa semana pelo investidor Tom Loverro, de um dos mais tradicionais fundos de venture capital do Vale do Silício (EUA), reforçou a previsão de que este deverá ser mesmo mais um ano difícil para as startups.

“Há um evento de extinção em massa chegando para as startups early e mid-stage. Quatro em cada cinco empresas em estágio inicial têm menos de 12 meses de pista”, disse, citando uma pesquisa com 450 fundadores feita pela January Ventures.

Segundo ele, não faltarão recursos para boas empresas, mas eles não virão mais com a mesma facilidade dos anos anteriores. Isso fará com que as startups sem um modelo de negócios robusto, sucumbam com a falta de investimento.

Loverro, no entanto, dá algumas dicas para os empreendedores agirem para evitar o pior

1.Foque na sobrevivência, não no valuation. Não deixe seu ego matar você. Os preços das ações das empresas públicas sobem e descem a cada microssegundo. A flutuação do preço de suas ações não é fatal. Ficar sem dinheiro é.

2. Para startups de estágio intermediário e avançado, traga profissionais experientes em cargos de nível C e, para algumas empresas de escala, pode até significar contratar CEOs profissionais.

3. Jogue suas cartas corretamente, sobreviva e vá para a ofensiva. O melhor momento para construir e conquistar participação de mercado é quando sua concorrência está morta.

4. Seja decisivo. Meias medidas raramente dão certo.