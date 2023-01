Grupo Asun lança política interna de segurança da informação

O Grupo Asun acaba de criar a sua Política da Segurança da Informação (PSI), estratégia para ampliar os cuidados e a segurança dos dados que tramitam nos processos de trabalho interno ligados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Com 40 lojas espalhadas por diversas regiões do estado e com quase 4 mil colaboradores, a rede supermercadista gaúcha deseja ser uma empresa âncora no assunto no setor.

Com os processos cada vez mais digitalizados em todos os setores da empresa como compras, recebimento, transferências, reposição, entre outros, os riscos de vazamento de dados aumentam. Por isso, de acordo com o gerente de TI do Grupo Asun, Antônio Martins, a PSI será mais uma ferramenta para todos os colaboradores se conscientizarem e entenderem mais sobre a lei.

“Trabalhamos com 1,6 mil computadores interligados em toda a empresa. O volume de informações que trafegam diariamente em nosso sistema é considerável. E para que cada vez mais estejamos protegidos contra qualquer tipo de vazamento destes dados, atuamos em conjunto em um comitê formado pelos nossos gestores, departamento jurídico e TI com o objetivo de mapear todos os processos para que não tenhamos falhas”, aponta.

Para que essa nova frente se tornasse pública entre todo o quadro de funcionários, o Grupo Asun realizou um ato simbólico recentemente para que o presidente da companhia assinasse a Política de Segurança da Informação e acompanhasse a apresentação dos colaboradores da empresa.

“Tivemos a presença do nosso comitê de LGPD, bem como de todos os diretores, gestores e regionais. Almejamos que a política alcance a todos os nossos colaboradores e prestadores de serviço para que se conscientizem sobre a importância da segurança da informação. O Grupo Asun está adequado e age totalmente dentro das normas da LGPD”, comenta o presidente do Grupo Asun, Antonio Ortiz.