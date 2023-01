PicPay ultrapassa R$ 10 bilhões de saldo em carteira

O PicPay acaba de bater a marca de meio milhão de Cofrinhos criados com apenas um mês de lançamento da funcionalidade. A ampla adesão à ferramenta contribuiu para a empresa ultrapassar, pela primeira vez, a marca de R$ 10 bilhões de saldo em carteira.

O número é 56% maior do que o mesmo período do ano passado. A métrica é um termômetro do engajamento da base e contempla valores aplicados tanto nos Cofrinhos quanto na conta. Até o fim de dezembro, mais de 22 milhões de usuários mantiveram seus recursos no PicPay.

“Guardar dinheiro é fundamental, especialmente nessa época. O crescimento do saldo e da adesão mostram como a base está empenhada nessa missão e como os Cofrinhos podem contribuir para o PicPay ser a primeira opção dos usuários quando o assunto é dinheiro”, conta o responsável pela unidade de negócio de Serviços Financeiros para Pessoa Física, Pedro Romero.

Cerca de 400 mil usuários aplicaram em média R$ 960,00 com o objetivo principal de guardar dinheiro e viram o montante render diariamente 102% do CDI, 40% acima da poupança. A aplicação começou a ser liberada gradualmente no mês passado e já está disponível para toda a base.

Depois de “Guardar dinheiro”, objetivo de 35% dos Cofrinhos até agora, o segundo objetivo mais buscado pelos usuários foi fazer uma Reserva de Emergência, que responde por 18,7% do total. Outras metas financeiras que mais apareceram foram ‘Outro objetivo’ (18,2%), ‘Comprar carro’ (8,3%), Viajar (8,1%), ‘Comprar um celular’ (5,1%), ‘Reformar a casa’ (4,3%) e ‘Estudos’ (2,3%).

Os recursos que estão nos Cofrinhos são depositados automaticamente em um CDB com liquidez diária, sem limite de valor e com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores até R$ 250 mil.