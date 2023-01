MCTI e BC confirmam presença no South Summit

O South Summit Brazil 2023 foi tema de um encontro nesta quarta-feira (11) em Brasília do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, e o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro, com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o presidente em exercício do Banco Central e diretor de Regulação, Otávio Damaso.

Uma das pautas foi a possibilidade de parcerias com o Governo Federal no sentido de garantir novos financiamentos para o evento – um dos maiores do mundo em inovação e tecnologia. "O South Summit não se resume nele mesmo. É uma grande plataforma de negócios que promove conexões entre academia, setor público e empresas privadas. Gera protagonismo para startups, parques tecnológicos, institutos de ensino e pesquisa e profissionais, envolvendo também investidores e líderes mundiais do setor", destacou o vice-governador.

Tanto a ministra quanto o diretor confirmaram que as entidades estarão presentes na edição deste ano, que acontece entre os dias 29 e 31 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

"O aceite da Luciana reforça a dimensão que o evento conquistou entre os principais players do ecossistema de inovação brasileiro. Ficamos muito felizes em ter uma pessoa com a trajetória dela, tão conectada com o tema, enriquecendo ainda mais nosso evento, trazendo contribuições importantes, principalmente nas políticas públicas para o setor", detalha Ribeiro.

Gabriel detalhou a importância estratégica do evento para fomentar o ecossistema de inovação e a relevância do mesmo para o Estado - que é correalizador da iniciativa pelo segundo ano consecutivo. Na visita ao BC, ele fez o convite para que a instituição compartilhe as experiências dos projetos que já desenvolve nas áreas relacionadas ao evento, como a criação do PIX, que é o modo de transferência e pagamento eletrônico instantâneo, e o Laboratório (LIFT), que fomenta a inovação no Sistema Financeiro Nacional com o incentivo a criação de protótipos de soluções tecnológicas.

"A presença do Banco Central no South Summit Brazil traz uma contribuição importante, além de permitir uma aproximação com o Rio Grande do Sul, que tem como vocação essa área da economia", avalia Gabriel.

O diretor de Ambientes de Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Everaldo Daronco, disse que o Estado está colhendo os frutos de um trabalho construído ao longo dos últimos anos. “Tivemos uma recepção muito calorosa em relação ao South Summit Brazil, o que demonstra que o Rio Grande do Sul está no caminho certo. O ranking que nos coloca em 1º lugar em inovação no cenário nacional corrobora isso, porque também é resultado de políticas sistêmicas que levamos adiante nos últimos quatro anos”, afirma.