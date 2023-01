Sebrae-RS aponta 15 startups gaúchas para ficar de olho em 2023

O ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul está fortalecido, com políticas públicas ganhando continuidade a cada ano; uma maior colaboração entre poder público, universidades, empresas e sociedade e uma maior atenção do mundo para essas oportunidades – como é o caso da realização do South Summit Brazil em Porto Alegre por cinco anos. Existe maior disponibilidade de capital de risco, os empreendedores estão mais maduros e uma das consequências disso é o crescimento das startups gaúchas.

Como tradicionalmente acontece, o Sebrae RS elaborou um ranking das startups para ficarmos de olho em 2023. O levantamento é marcado pela diversidade de soluções e modelos de negócios, de fintechs e edtechs a startups especializadas em Inteligência Artificial (IA) e ciência de dados.

"As 15 startups que integram essa lista, cada uma em sua área de atuação e dentro do seu nível de maturação, solucionam as necessidades de seus clientes atacando nichos de mercado bastante específicos e com significativos diferenciais, fazendo isso com excelência. É isso que faz com que a gente acredite que elas têm potencial para atingir o mais alto nível ao longo deste ano”, analisa o Head de Startups do Sebrae RS, Alcir Cardoso Meyer.