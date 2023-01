Quase 80% das empresas pretende investir mais em tecnologia em 2023

Apesar do clima econômico atual, a tecnologia continuará sendo um investimento crítico e uma fonte central de produtividade em empresas. Prova disso é que, em seu terceiro relatório anual de tecnologia global, a consultoria global Bain indica que, mesmo com a escassez de semicondutores e a dissociação das relações EUA-China, 77% das empresas afirmam que vão aumentar seu orçamento em tecnologia para o próximo ano.

Os executivos consideram esse investimento fundamental para aumentar a produtividade, velocidade e competitividade mesmo em um ambiente de negócios complexo.

Já quando as companhias buscam novas tecnologias, levam mais em conta contextos sem precedentes como tendências geopolíticas, macroeconômicas e de inovação. Uma delas é o distanciamento EUA-China.

A separação das duas maiores economias do mundo está ocorrendo de forma mais rápida, ampla e profunda que o previsto. Enquanto os EUA aumentam a supervisão regulatória sobre as empresas chinesas, a China compromete-se com o investimento de US$ 1,4 trilhão em cinco anos para construir tecnologias estratégicas e infraestrutura digital no mercado interno, o que deve afastar mais a internet chinesa da web global.

Metade dos CIOs e CTOs pesquisados pela Bain em junho disse que a política de zero Covid-19 da China afetou seus negócios. Pelo menos uma dúzia de grandes empresas de tecnologia dos EUA culpou o bloqueio de Xangai por perder as estimativas trimestrais de receita e ganhos.

Outro ponto nevrálgico é a escassez de chips. Segundo a análise da Bain, enquanto algumas empresas estão começando a ver alívio para a escassez de chips ainda neste ano, outras podem ter de esperar uma normalização até 2024 ou mais. Mesmo com investimentos recentes e sinais de melhora, é provável que a recuperação desse mercado seja desigual.

Muitos fatores estão fora do controle dos executivos, como a redução da demanda por semicondutores, escassez de equipamentos de EUV (um maquinário utilizado na fabricação de chips) e o status atual de atritos geopolíticos. Com essas limitações, a Bain indica que as empresas de tecnologia realizem projetos focados em resiliência, com a avaliação constante de riscos.