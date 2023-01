Startups tem remuneração média de R$ 4,5 mil, aponta relatório

Pelo menos 42% dos profissionais que atuam em startups no Brasil não possuem plano de cargos e salários. Já as remunerações ficam concentradas em até R$ 4,5 mil. Aproximadamente 40% das rendas obtiveram uma média de até 3,5 salários-mínimos. Já para 26,62%, o valor inicial é de até R$ 7,5 mil. Os outros 32,83% ficam distribuídos nas faixas acima deste valor.

Esses são alguns dados do “Relatório de Cargos e Salários em Startups - 2022”, levantamento feito pela Convenia, HRTech com soluções voltadas para a automatização e digitalização do RH, e que contou com apoio da Endeavor, StartSe e Abler.

“Os dados condizem com a realidade do mercado. Startups mais consolidadas trabalham com uma faixa salarial mais competitiva e próximas de empresas tradicionais, enquanto startups menores ainda possuem mais desafios para reter talentos”, explica o CEO e cofundador da Convenia, Marcelo Furtado.

Ao todo, foram entrevistados mais de 606 profissionais de diversas regiões do Brasil. Destas, 471 foram válidas para embasar o relatório.

Para aproximadamente 44% dos analistas de startups – maior grupo de cargos desta pesquisa, o salário varia entre R$2.501 e R$4.500. Aqueles com nível júnior puxam a média para baixo e tem uma variação menor de faixas se comparado aos níveis pleno e sênior.

É possível notar uma discrepância entre os valores ofertados para as diferentes senioridades, mas que se mantém dentro da expectativa do mercado. “As diferenças ocorrem também por conta dos setores. Por exemplo, um profissional de comunicação que trabalha como analista de Marketing receberá um salário diferente do oferecido a um analista de RH”, explica Furtado.

Fundada em 2012 por Marcelo Furtado, Rodrigo Silveira e Anderson Poli, a Convenia nasceu com o objetivo de levar alta tecnologia para o setor de RH, de forma mais acessível e prática, automatizando rotinas operacionais e destinando o tempo do RH para as pessoas.

Atualmente, seus produtos abrangem admissão digital, férias e gestão de colaboradores. Entre seus principais clientes, estão marcas como Rock Content, Endeavor, GetNinjas e Quinto Andar.