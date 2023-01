Samsung anuncia refrigerador com tela de 32 polegadas

Como tradicionalmente acontece todo início de ano, a CES 2023, maior feira de eletrônicos do mundo, que acontece em Las Vegas, os novos produtos da linha personalizável Bespoke Home, focado em personalização e conectividade.

O novo refrigerador Bespoke 4-Door Flex introduz recursos do Family Hub em um design de quatro portas, combinando um centro de comunicação e entretenimento que tem como interface uma tela surpreendentemente grande. Os recursos dinâmicos do refrigerador são exibidos em uma tela FHD de 32 polegadas, sem moldura que é quase duas vezes maior que a dos modelos anteriores. Além disso, o novo painel maior aproveita a tela mais ampla, permitindo que os usuários utilizem de forma prática os serviços SmartThings, e também monitorem e controlem seus eletrodomésticos compatíveis.

O refrigerador também possui o novo software Family Hub Samsung TV Plus, que agora oferece mais de 190 canais gratuitos. A integração com o Google Fotos transforma a plataforma em um porta-retratos digital que facilita o compartilhamento e a exibição de fotos. Graças a maior área de tela e ao novo recurso picture-in-picture (PIP) do Samsung TV Plus, os consumidores podem acompanhar seus programas de TV favoritos em quanto verificam e monitoram o status de outros eletrodomésticos de cozinha ao mesmo tempo em que estão de olho no que estão cozinhando.

O refrigerador Bespoke 4-Door Flex está programado para ser lançado na América do Norte e na Coreia no primeiro semestre de 2023. Ainda não há previsão para a chegada ao Brasil.