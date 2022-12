Startup Guide RS abre votação para finalistas

formulário Está aberta até o dia 3 de janeiro a votação para escolher quais dos 538 projetos inscritos até o momento deverão constar no Startup Guide Rio Grande do Sul. O projeto, realizado pelo SebraeX e executado pela Wise Innovation, apresentará cada região do Estado, a sua vocação econômica, aspectos culturais, startups e programas que causam um impacto positivo nos ecossistemas locais. A votação pode ser feita por meio do

A fase inicial das inscrições recebeu 418 projetos. Em seguida, o Conselho Curador analisou as propostas e complementou a lista, totalizando os 538 finalistas. Entre as inscrições, estão 235 startups, 92 founders, 41 investidores, 53 programas, 35 universidades e 82 espaços. Os escolhidos através da votação representarão o Rio Grande do Sul no maior guia de startups do mundo, identificando todo o ecossistema de inovação presente no Estado.

O número de inscritos também foi destaque mundial, ficando atrás apenas do total registrado no Startup Guide de Nova Iorque. O objetivo do guia é identificar os principais agentes que têm se destacado no ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul para comporem o guia que será distribuído no mundo todo, além de apresentar o potencial do Estado e conectar as empresas a uma comunidade presente em cidades como Lisboa, Londres, Barcelona e Tóquio.

O guia será apresentado com um conteúdo digital durante o próximo South Summit Brazil, que acontece em março de 2023, em Porto Alegre.

"Há muitas pessoas lá fora querendo saber o que o Estado tem para oferecer, e é isso que vamos mostrar para atrair novos investimentos e transformar o Estado", explica o fundador e CEO da Wise, Paulo Ardenghi.