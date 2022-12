Peopletech Kultua recebe aporte de R$ 745 mil

A Kultua, peopletech do Brasil especialista em diagnósticos de cultura personalizados, rituais de gestão e people analytics, concluiu uma rodada pre-seed no valor de R$ 745 mil.

O primeiro aporte da startup, que chegou ao mercado em novembro de 2020 com recursos próprios (bootstrapping), é uma captação realizada junto a 33 investidores-anjo como a WIM Angels, FEA Angels, Sororité, JUPTER, JCS Venture e SVI, além de executivos e fundadoras de scale-ups. O recurso será usado, prioritariamente, em estratégias que ampliem o alcance das operações e conhecimento da marca.

O primeiro movimento será o lançamento de sua plataforma digital de diagnósticos de cultura, que trará novas parcerias com consultores autônomos no modelo B2B2B que queiram utilizar as ferramentas de dados da Kultua para promover a evolução cultural das empresas e clientes.

“Nesta primeira rodada, temos o objetivo de acelerar o desenvolvimento de nossos produtos digitais escaláveis, validar nossas estratégias comerciais e estruturar nosso time com colaboradores de dedicação em tempo integral”, comenta a CEO e fundadora da Kultua, Lívia Brandini.

Ela conta que começou o contato com investidores em novembro do ano passado (após 1 ano em operações) e, em fevereiro deste ano, a empresa recebeu o primeiro aceno positivo de investimento. Mas, como no decorrer da rodada houve um crescente interesse de novos investidores, a gestora resolveu postergá-la por mais seis meses com o intuito de captar o saldo disponível.

“Em 2022, aumentamos nosso faturamento anual em 358% e pretendemos manter esse ritmo de crescimento também em 2023. Para isso, vamos acelerar o desenvolvimento dos nossos dois módulos da plataforma Kultua: o módulo de Pesquisas de Cultura com métricas personalizadas e em profundidade e o de gestão de práticas e rituais também customizáveis pelo cliente”, relata.

A Kultua ppssui soluções automatizadas com personalização e processamento de respostas abertas de colaboradores com Linguagem Natural (NLP), entregando diagnósticos mais profundos sobre gaps entre a real cultura instala nas organizações versus cultura desejada e com menos vieses de pesquisa para nortear a gestão de mudança nas empresas.

“Entregamos resultados em profundidade até seis vezes mais rápido do que o mercado, com maior confiabilidade de dados e assertividade. Nossa ferramenta mede os gaps entre a atual cultura instalada e a cultura desejada pela empresa, trazendo indicadores de aderência na prática de seus atributos culturais e diretrizes esperadas”, finaliza Lívia, que não descarta a ideia de internacionalização e um eventual M&A no futuro.