Programa de intraempreendedorismo da MRV&CO é destaque

O Inova MRV, programa de intraempreendedorismo do grupo MRV&CO – formado pelas empresas MRV, Sensia, Luggo, Urba e Resia – foi reconhecido pelo Innovation Awards 2023. A premiação é promovida pela GROW Plus, aceleradora de startups e gestora de investimentos.

Atualmente, mais de 400 funcionários estão envolvidos com algum projeto do programa. Por meio da plataforma AEVO Innovate, os grupos de quatro a seis colaboradores de diferentes departamentos podem inscrever ideias que busquem solucionar questões existentes dentro da empresa. A companhia disponibiliza a essas pessoas quatro horas semanais para se dedicarem ao desenvolvimento de suas criações.

Para o gestor de Inovação do grupo, Felipe Reis, a atitude empreendedora é uma necessidade cada vez mais evidente no comportamento dos funcionários de qualquer empresa. “Os valores empreendedores são importantes para as empresas crescerem mais competitivas e terem um nível de desempenho maior”, defende.

O Inova MRV conta com uma jornada de quatro etapas: envio da ideia, desenvolvimento, pitch e plano de implantação. Com dinâmica de gamificação, todos os grupos selecionados são premiados com ‘MRV Coins’, moedas digitais de caráter simbólico, que podem ser trocadas por prêmios disponíveis na plataforma.

Os grupos finalistas são reconhecidos com base no retorno financeiro das soluções que desenvolveram e que foram implementadas. Os prêmios, somados, podem chegar a até R$ 1,5 milhão por desafio.