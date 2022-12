Hub One Porto Alegre fecha ano com 100% de ocupação

Com 100% de ocupação e mais de 80 empresas conveniadas, o Hub One Porto Alegre, unidade do Feevale Techpark na capital gaúcha, se consolida como um espaço de conexão de acadêmicos, startups, fundos de investimento e parceiros do ecossistema de empreendedorismo e inovação.

A terceira unidade do Feevale Techpark foi lançada em dezembro de 2019, a partir de uma parceria com o exoHub LIA. Localizado na Rua Cândido Silveira, 198, Bairro Auxiliadora, o Hub One Porto Alegre possui convênio de cooperação tecnológica com 87 empresas, das quais 24 são residentes no espaço.

O edifício possui área total de 1.900m², sendo 720m² destinados a serviços e cursos da Universidade Feevale, incluindo graduação, pós-graduação e in company. Os sete andares do prédio contam com suporte tecnológico de internet e com espaços para eventos, salas de reuniões, salas de aulas multidisciplinares e salas para utilização individual e reuniões remotas, além de restaurante/cafeteria.

Dentre as empresas ali instaladas, 17 são da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, duas da Indústria Criativa, três de Ciências Ambientais e Energias Renováveis e duas são da área de Ciências da Saúde e Biotecnologia.

Essa cultura de inovação se concretiza quando as empresas que ali estão apresentam resultados expressivos em seus negócios, seja por meio da ampliação da sua área de atuação, seja por meio de mais visibilidade – a qual permite uma maior captação de recursos.

Para a diretora de Inovação da Universidade Feevale, Daiana de Leonço Monzon, 2022 foi um ano muito positivo para todas as unidades do Feevale Techpark que, juntas, possuem mais de 100 empresas instaladas.

“Todas elas estão trabalhando para trazer novos produtos e serviços para o mercado, especialmente na busca por soluções de gargalos, tanto internos quanto da sociedade. E é muito gratificante ver que a unidade de Porto Alegre, que foi lançada pouco antes da pandemia, está lotada, suas empresas estão captando recursos para desenvolver novos projetos e firmando parcerias com grandes organizações para comercializar seus produtos”, avalia.

Ela cita os bons resultados dos players ali instalados, como a Zletric que esse ano, inaugurou, juntamente com outras empresas do ramo de veículos elétricos, o projeto Rota Sul, rede privada de eletropostos interligando os três estados da Região Sul, e conseguiu captar R$ 5 milhões em investimentos na plataforma CapTable – 100% da sua meta em menos de duas horas.

A empresa também anunciou a fusão com a Ecovagas, da Estapar. A Zletric é a maior rede de recarga de veículos elétricos do Brasil, com 600 pontos AC de recarga e oito Fast Chargers, estando presente em 51 cidades de 14 estados.

A InBeauty Brasil, também residente no Hub One POA, comemorou, neste ano, o fechamento de uma parceria com a Amazon para comercializar suas soluções em nutricosméticos com nanotecnologia na plataforma. A empresa tem Sabrina Sato como embaixadora de sua marca no Brasil.

“A indústria está em um momento de transformação muito interessante, e isso refletiu na InBeauty, pois conseguimos ampliar do mercado estético para o da saúde, que gera muito mais oportunidades”, diz. Ele conta que a empresa tem produtos como repositores nutricionais, que auxiliam desde pessoas que já passaram por cirurgia bariátrica até as que fizeram o tratamento para o câncer. “A nossa tecnologia beneficia não só a estética, mas a saúde, para mais pessoas, é algo que nos toca muito. O Feevale Techpark foi fundamental para a nossa evolução, tanto no relacionamento com outras empresas quanto no desenvolvimento de projetos junto à Universidade Feevale, como pesquisas de produtos”, comenta o CEO da healthtech, Luís Canabarro Cunha.

O head de Expansão Global do exoHub LIA, Michel Costa, lembra que, após o lançamento da parceria com a Feevale em 2018 com o lançamento do Hub One de Criatividade e Inovação em Novo Hamburgo, foi iniciado um processo de consolidação do ecossistema de produtos e serviços do exoHub.

“A expansão do Hub em 2019 para Porto Alegre foi um sucesso, mesmo com todos os desafios da pandemia. Agora, nosso planejamento mira fortes expansões para 2023, consolidando nosso projeto conjunto com a Feevale”, projeta.