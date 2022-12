Porto Alegre coordenará Fórum Nacional sobre LGPD em 2023

A capital gaúcha vai coordenar por um ano o Fórum Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD) das Cidades Brasileiras a partir de 2023. A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira (19), pelos organizadores do fórum nacional, em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O Fórum LGPD das Cidades Brasileiras temá a missão de promover a troca de experiências entre as capitais e municípios de diferentes regiões do país.

"É preciso promover a integração de políticas de proteção dos dados nas administrações públicas municipais, bem como dialogar com outras esferas”, destaca o titular da Secretaria de Transparência e Controladoria (SMTC) e agora presidente da banca organizadora, Gustavo Ferenci. A primeira reunião oficial presencial do fórum será realizada em março do próximo ano, antes da South Summit Brazil.

Na oportunidade, também foi escolhida a diretoria do comitê com representantes das regiões Norte (Rio Branco e Manaus), Nordeste (Maceió e Recife), Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), Centro-Oeste (Brasília) e Sul (Porto Alegre).