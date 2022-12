Tramontina apresenta o cooktop de IoT na CES

O Guru, cooktop conectado que ajuda as pessoas a cozinharem através da tecnologia de Internet das Coisas (IoT), será apresentado ao mercado global durante a Consumer Electronics Show (CES), que acontece de 5 a 8 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A participação nesta edição do evento marca também a estreia da Tramontina na feira, considerada a de maior influência tecnológica do mundo e vitrine para soluções inovadoras, reunindo cerca de 2500 expositores, de 171 países.

Primeiro da marca a utilizar a IoT, o Guru garante a qualquer usuário o preparo dos mais diversos pratos a partir de receitas guiadas. Lançado no Brasil no final de 2021, e desenvolvido em parceria com a startup gaúcha Ayga, o produto conta com controles de temperatura, peso e tempo. “Muito mais que um equipamento, o Guru é o mais novo parceiro da casa conectada e ainda facilita a criação de uma lista de receitas em constante crescimento, da mais simples à mais elaborada”, afirma explica o diretor da Tramontina, Riccardo Bianchi.

O funcionamento por meio de um aplicativo – no celular ou tablet – conectado ao cooktop, permite que seja utilizado em qualquer lugar, basta estar plugado na tomada e com acesso à Internet.

Em dezembro de 2021 o cooktop recebeu o ouro no New York Product Design Awards, premiação que reconhece os destaques no segmento de design de produto mundialmente. No mesmo ano, também recebeu o ouro na categoria Design Industrial no prêmio Grands Prix du Design, um concurso criado em Montreal, no Canadá, que avalia e premia projetos de design de mais de 35 países. Em 2022 o produto recebeu o prêmio Good Design Award, criado em 1950, Chicago, é o mais antigo e prestigiado concurso de design no mundo.