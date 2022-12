SebraeX quer acelerar 1,5 mil projetos em 2023

O Sebrae-RS iniciará 2023 com a meta de ajudar o Rio Grande do Sul a subir no ranking e ficar no topo dos estados com maior número de startups – atualmente, o Estado está em quarto lugar entre os que mais faturam e em terceiro no total.

Para isso, o SebraeX – marca de inovação do Sebrae RS – planeja acelerar gratuitamente até 1,5 mil projetos em fase inicial de preparação para o mercado de startups em 2023. O objetivo passa pela ampliação do Programa StartupRS Start, que qualifica startups ou projetos em fase inicial de validação do modelo de negócios que possuam soluções escaláveis.

“A meta é subir pelo menos uma posição nacionalmente. Destes 1,5 mil, nem todas vão virar negócio, mas se 1% destes projetos avançarem, vamos colocar pelo menos 15 novas startups no mercado”, comenta o Head de Startups do Sebrae RS, Alcir Cardoso Meyer.

Com abrangência em todas as regiões do Rio Grande do Sul, a capacitação será realizada em formato híbrido com encontros presenciais e online, além de consultorias individuais para cada projeto. A expectativa é que sejam formadas 100 turmas a partir de janeiro.

O SebraeX vai disponibilizar toda a metodologia de aceleração, mentores e consultores para a realização do programa, enquanto o parceiro fica responsável apenas pela mobilização das equipes participantes, sem qualquer custo - inclusive às startups.

Qualquer entidade, universidade, associação ou parceiro que queira fomentar a aceleração de startups em sua região pode procurar o Sebrae para se conectar à iniciativa.

"Como parte deste projeto ambicioso, na primeira fase, estamos aumentando o acesso dos potenciais empreendedores em programas como Hackathons, Desenvolvimento de APPs NoCode, ferramentas agile, entre outras formas de conscientizar sobre como empreender e inovar”, relata o gestor.

Segundo Meyer, o planejamento do SebraeX está alinhado ao compromisso da organização em posicionar o Rio Grande do Sul entre os Estados mais promissores para a inovação no País.

“Hoje somos a maior aceleradora de startups do Rio Grande do Sul”, diz.