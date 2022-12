Road: uma aceleradora de negócios e talentos

Difícil conhecer a história da Road e não se encantar. A empresa, que nasceu no Rio de Janeiro como uma agência digital há cinco anos, conta com mais de 100 clientes. E um detalhe. Nenhum deles foi conquistado com alguma ação comercial. Todos vieram por indicação de outros clientes e do networking dos sócios-fundadores, Daniel Levy e Miguel Pereira. Entre os clientes estão marcas como Multiplan, Golden Cross e Limppano.

Em 2022, depois de superar a pandemia, a Road foi adquirida pelo Grupo V3A, e de lá para cá foi se tornando uma verdadeira aceleradora de clientes e iniciativas.

“Nosso grande gol não é só criar uma das maiores agências digitais do Brasil, mas também atingir cada vez mais um faturamento que nos dê musculatura para pivotar o nosso negócio e sermos um player de tecnologia, com negócios paralelos”, relata Levy.

O começo

Eu era um moleque fazendo comunicação na PUC-RJ, e percebi em 2015, que pequenos empreendedores precisavam de ajuda com redes sociais. Hoje em dia isso é obvio, especialmente no pós-pandemia, mas naquela época ainda tinha muito ceticismo sobre usar este canal para negócios. Bati na porta de uma empresa, pedi para trabalhar de graça para aprender. Um ano depois, senti firmeza para realizar este tipo de trabalho e comecei a ajudar contatos próximos. Fui privilegiado, eu sei. Tinha alguns contatos e comecei a cuidar da conta de uma rede hoteleira, com hotéis em Leblon, Búzios e Fernando de Noronha. Eu e o Miguel, meu sócio, ficávamos em uma sala de 9 m², e fomos crescendo de forma orgânica.

Nunca prospectaram clientes

A gente acreditava muito no que estava fazendo. Começamos com social media e design e depois performance e influência. Nunca prospectamos uma marca, sempre fomos crescendo a partir do boca a boca, sendo flexíveis, fazendo um atendimento próximo, abraçando o cliente. De repente, estávamos em um andar inteiro, com mais de 20 pessoas.

Crença nas pessoas

Quando veio a pandemia, todos ficaram assustados. Nos acostumamos a ter sempre meses lucrativos, até que em março de 2020 caímos 35%. Entretanto, ali, a nossa postura foi a de mostrar para o time que a nossa prioridade eram as pessoas. Dissemos para os clientes: não se preocupem, estaremos com vocês e, para os nossos colaboradores, garantimos que não precisariam se preocupar com o emprego, afinal, foram eles que construíram a Road. Asseguramos a todos que não haveria risco. E isso fez com que a gente contasse mais ainda com a confiança de todos. Eu e Miguel ficamos três meses sem receber. Mas logo em seguida começamos a respirar. A crise foi passando, o digital virou a sensação e fomos crescendo muito. O nosso foco é no colaborador e a nossa cultura é, sem dúvida, um dos nossos maiores diferenciais.

A decisão de vender a Road

Começamos a capacitar as pessoas em performance e marketing de influência e logo passamos a dar muito resultado em mídia paga para os clientes. Grandes grupos viram isso, e tentaram nos comprar. Recusamos algumas propostas, e topamos uma que, mesmo não sendo a mais interessante financeiramente, era com maior afinidade com a nossa cultura e visão sobre pessoas e projetos. Assinamos com o Grupo V3A, maior player de Live Marketing com 20 anos de mercado. Eu e Miguel seguimos liderando a operação da Road.

Com o pé no venture capital

Eu sempre participei de conferências de tecnologia pelo mundo. Nos Estados Unidos, Israel...O networking sempre foi incrível. O resultado disso é que muitas pessoas passaram a me procurar para eu conectá-las com outras. Em um desses momentos, em um encontro de Venture Capital, conectei alguns investidores de Israel e do Vale do Silício, nos Estados Unidos, com family offices no Brasil. Ali foi o start para o meu interesse no mercado de investimento de risco.

Muito mais que agência digital

Essa minha aproximação com o mundo do venture capital fez com que colocássemos algumas das startups do portfólio destas companhias dentro da Road, para acelerarmos com nossos serviços. E com isso, comecei a aportar investimentos em algumas destas jovens empresas, que eu identifiquei como sendo promissoras. Mas, o mais interessante foi estruturar a nossa frente de ventures em que a Road reduz o fee para atendê-los e, com essa diferença de valor, passamos a comprar participação nos negócios que, por meio dos nossos serviços, a gente ajuda a alavancar e estruturar. O resultado é que alguns negócios estão já surgindo disso. É o caso de uma empresa de games e Web3 e uma de tecnologia voltada para o setor automotivo. São muitos cases legais. A Road também abriu uma nova agência com a Pareto e Novadata, a Roda, com ticket mais acessível e com pacotes pré-definidos. Todos os leads que chegam para as três empresas e não são interessantes, direcionamos para a Roda.

Tratando criativos como criativos

Hoje temos 90 colaboradores, sendo 25 designers. Antes eles viviam quase uma rotina fordista, de desenvolver template atrás de template. De repente, pensamos: esses talentos são criativos, mas estão ali fazendo processos repetitivos. Para resolver isso, criamos rotinas internas para melhorar essa rotina, somos extremamente metódicos com nossos processos internos e analíticos com a carga do time. Além disso, vencemos um edital de inovação e criamos o Supernova, um coletivo de arte em NFT. Trouxemos curadores de arte em NFT, levamos professores de 3D e de branding para capacitar o time e eles passarão a fazer drops de pequenas coleções. Chamamos artistas de fora para fazer colab com nossos colaboradores. A partir disso, criamos uma iniciativa que hoje produz uma nova fonte de renda para nossos designers e onde eles podem criar com liberdade.