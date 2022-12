Randon adquire 51% da DBServer por R$ 23,3 milhões

As Empresas Randon anunciaram que a compra de 51% de participação na DBServer, empresa gaúcha com 29 anos de atuação no mercado, relações com clientes globais e escritórios em Porto Alegre e São Paulo. O valor da transação foi de R$ 23,3 milhões. A iniciativa faz parte da aposta de um dos principais players da indústria brasileira na intensificação da sua jornada de transformação digital. A perspectiva é potencializar ganhos comuns, gerando integração entre times e foco de atuação em transformação digital.

“Esse movimento é um passo significativo na evolução das Empresas Randon, ampliando os negócios da vertical de Serviços Financeiros e Digitais da companhia. Estamos somamos competências para agregar ainda mais valor aos clientes na criação de soluções digitais, avançando na oferta de um ecossistema completo de serviços e tecnologias para a cadeia de logística e transportes e expandindo para outros segmentos, como varejo e setor financeiro”, destaca o vice-presidente e Chief Transformation Officer (CTO) das Empresas Randon, Daniel Martin Ely.

A negociação avança agora para processo de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Os atuais sócios da DBServer, Eduardo Peres e Verner Heidrich, seguem na gestão, atuando no dia a dia do desenvolvimento dos projetos.

A DBServer está localizada no Parque Científico e Tecnológico da Pucrs – Tecnopuc, e atua com a concepção, construção e sustentação de soluções tecnológicas. A empresa atua em segmentos como finanças, varejo, serviços, indústria e tecnologia, e presta serviços de consultoria, inovação, design, desenvolvimento e testes de software. E é reconhecida no mercado pela excelência técnica, mas também pela cultura de centralidade das pessoas, inclusão e diversidade.

“Há quase 15 anos atendemos as Empresas Randon com diversos projetos e serviços e temos um grande alinhamento de valores e propósitos. A partir de agora vamos contribuir para escalar e acelerar a operação de negócios digitais de toda a companhia. Ao desenvolvermos novas soluções especializadas, levaremos a experiência acumulada com a inovação do digital para o ecossistema de logística, transportes e soluções financeiras”, projeta o sócio-diretor Verner Heidrich.

Um dos diferenciais deste movimento é a sinergia entre as estratégias das duas companhias. As iniciativas de criação de soluções digitais já em curso pelas equipes próprias das Empresas Randon ganharão maior robustez e escala, enquanto a DBServer terá a sua atuação potencializada, mantendo o atendimento aos atuais clientes de diferentes setores da economia e ampliando a presença nos segmentos de transportes e logística.

“Um dos pilares de sustentação do nosso crescimento sólido e constante é a busca por uma diversidade de negócios e campos de atuação. Ao investirmos na jornada de desenvolvimento de soluções digitais, aprimoramos nossos processos e encontramos na DB, pela nossa sintonia de propósito e valores, a parceria ideal para expandirmos ainda mais a oferta de serviços e soluções”, reforça o CEO das Empresas Randon, Sérgio L. Carvalho.