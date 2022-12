Nuvem garantiu escalabilidade nas eleições, diz AWS

Cento e cinquenta e seis milhões de eleitores aptos a votar, 500 mil urnas, 2 milhões de mesários e 2,6 mil zonas eleitorais. Os números das Eleições 2022 no Brasil foram superlativos, e a nuvem teve um papel decisivo para garantir a elasticidade, a agilidade e a segurança do processo, em uma dobradinha entre a Embratel e a Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com.

O player de telefonia foi responsável, por exemplo, por desenvolver, implantar e dar suporte aos cinco aplicativos usados durante as eleições. São eles o e-título; o Pardal (app de denúncias); o app de acompanhamento dos resultados; o Mesário (usado para treinar 1,5 milhão de mesários e para a comunicação com a Justiça Eleitoral) e o Boletim de Urna, que permitiu que as pessoas pudessem ver os resultado de cada urna.

“A Embratel tem uma longa história com as eleições, sempre prestando serviços, conectando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os TREs. Nessa última eleição, oferecemos também esses novos serviços”, comenta a diretora executiva da vertical Governo da Embratel, Maria Teresa de Azevedo Lima.

No caso do e-título, a AWS suportou toda operação na nuvem. “Foram quase 40 milhões de certificados emitidos, um recorde. Essa foi, certamente, uma eleição muito ambiciosa e exitosa. Somando esforços com todos os envolvidos, conseguimos proporcionar muito mais segurança e agilidade”, comemora o head de Setor Público da AWS para a América do Sul, Paulo Cunha.

Maria Teresa conta que todos os contratos com o TSE são fruto de licitação. O trabalho de desenvolvimento e melhorias dos apps levou cerca de oito meses. A segunda etapa, que envolveu levar essa infraestrutura para a nuvem, foi missão da AWS. “No caso do e-título, em um trabalho realizado junto com o Serpro, conseguimos agilizar, testar e escalar para a nuvem em oito semanas”, Cunha.

Outra missão foi a CDN, rede de distribuição de conteúdo, projeto também conduzido em uma parceria entre a Embratel e a AWS para a distribuição dos resultados do TSE para a imprensa e o público em geral. De acordo com e executiva, as redes funcionaram perfeitamente. “O volume de acesso foi muito elevado – cerca de 1,5 milhão de requisições (cliques) por segundo, volume muito expressivo e que só se tornou possível com recurso da nuvem”, destaca a executiva.

Foram 28 mil relatórios gerados, que precisavam a cada cinco minutos ser atualizados, um refresh também possível com essa tecnologia. Pacu comenta que a expectativa inicial do TSE era de 500 mil requisições por segundo – no fim, o volume foi três vezes maior. “Se não tivesse a elasticidade da nuvem e uma equipe preparada para isso, seria complexo. A nuvem garantiu a escalabilidade”, reforça Cunha.

O diretor do tecnologia da AWS para América Latina e Canadá, Alex Coqueiro, comenta que outros países também já possuem seus aplicativos na nuvem, mas o Brasil tem uma peculiaridade. “O que nos diferencia é, sem dúvida, o volume de eleitores. Globalmente, não tem ninguém que consegue oferecer o resultado de uma eleição no mesmo dia”, reforça.

Um dos aplicativos que mais ganhou popularidade nos últimos anos foi o Conecte SUS, do Ministério da Saúde, que permite a consulta das vacinas tomadas contra a Covid-19 e a emissão do certificado de vacinação. Mas a função do Conecte SUS vai muito além da pandemia.

Conecte SUS

Outro projeto que a AWS está envolvida é o fornecimento de serviços de nuvem para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), plataforma nacional de interoperabilidade em saúde que está em desenvolvimento pelo governo federal.

Neste mês, a RNDS irá disponibilizar aos cidadãos os prontuários eletrônicos das unidades da rede SUS que já estão conectadas, resultados de exames e filas de transplantes. Com o tempo, os usuários não terão de buscar resultados de exames em papel ou imagem e carregá-los em suas consultas. Todo seu histórico clínico da rede pública estará disponível online para as equipes médicas de qualquer lugar do Brasil, se assim autorizarem.

Criar toda essa rede leva tempo. O Conecte SUS só foi viabilizado em um prazo tão curto porque, no final de 2019, o Ministério da Saúde aderiu a uma ata de compras do governo federal que previa a adoção de nuvem pública para determinadas cargas de trabalho, após análise e validação dos órgãos. Em março de 2020, quando a pandemia começou a se espalhar no Brasil, o SUS iniciava um projeto-piloto da RNDS no estado de Alagoas. Foi preciso correr para mudar os planos e adequar a rede para atender à demanda gerada pela pandemia.

“A nuvem foi fundamental neste processo porque os data centers on-premises não aguentariam a alta demanda, não haveria tempo hábil para a compra de novos servidores e os riscos à segurança dos dados seriam altos”, reforça Cunha.