A consolidação do ecossistema de inovação gaúcho

Depois de um 2022 desafiador, com turbulência no cenário global, alta dos juros e da inflação, queda das ações das big techs e nos investimentos de risco disponíveis para as startups, o que levou à demissões em diversas empresas, o ano de 2023 deve chegar com expectativas redobradas para o setor de tecnologia.

Afinal, esse também foi um ano de novos unicórnios, de startups comemorando novos aportes e crescimento, de novos conceitos ganhando espaço, como Metaverso, NFTs, e de avanço de tecnologias importantes como Inteligência Artificial, 5G, Realidade Virtual e Aumentada e a Internet das Coisas. E isso tudo só vai acelerar em 2023, com a intensificação da nossa vida no mundo digital e o amadurecimento deste mercado.

E o que dizer do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul? Sem dúvida, vivemos um momento especial, de mais colaboração, inovação e engajamento do poder público, empresas, universidades e a sociedade organizada. Para o próximo ano, a expectativa é de expansões e novidades importantes nos principais ambientes e hubs de inovação gaúchos. Entre eles, o Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc) e o Instituto Caldeira, além de movimentos das startups e empresas gaúchas na área de tecnologia.

A cereja do bolo deste momento vivido pelo Estado é a realização do South Summit Brazil, que depois do sucesso da primeira edição volta a acontecer, de 29 a 31 de março de 2023, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Serão oito palcos e mais de 500 speakers. A expectativa é dobrar o número de startups na Competição de Startups, chegando a 2 mil, e mais de 100 fundos de investimento nos pitches finais.

Para a próxima edição, o time do South Summit identificou quatro pilares de melhorias para o encontro: acessibilidade, qualificação da mobilidade dos participantes, para que a experiência das pessoas seja melhor; acústica e alimentação (trocando estrutura de food trucks pela de restaurantes). Também serão disponibilizados 70 novos banheiros.