Irani Ventures anuncia aporte em startup de economia circular

A Irani Ventures, veículo de Corporate Venture Capital da Irani Papel e Embalagem S.A, indústrias de papéis e embalagens sustentáveis, anunciou o seu primeiro aporte: R$ 1,5 milhão para a Trashin, startup de impacto criada em 2018, com sede em Porto Alegre, e que promove a economia circular através da gestão de resíduos e de programas de logística reversa.

Com os recursos, a startup pretende ampliar sua atuação, executando a operação de novos projetos de gestão de resíduos e solucionando de maneira criativa problemas relacionados a destinação de materiais descartados. Também vai potencializar a ressignificação de resíduos, promovendo a logística reversa, além de fortalecer a economia circular dentro das companhias dos mais diversos segmentos do mercado.

“O investimento representa um avanço significativo na cultura da inovação e do relacionamento da empresa com o ecossistema de inovação aberta, além de contribuir com a economia circular, um dos conceitos empregados em nossa operação”, comenta o diretor-presidente da Irani, Sérgio Ribas.

O executivo destaca o potencial da startup e que o aporte pode gerar um impacto positivo em todo o setor de papel e embalagem: “As soluções oferecidas pela Trashin têm condições de serem aplicadas amplamente em nosso segmento. São projetos inovadores, que por meio da tecnologia ajudam a transformar a maneira como se faz economia circular no país. Estamos muito satisfeitos com o que foi proposto e o que será aplicado pela startup”, completa.

O diretor-executivo da startup, Sérgio Finger, está confiante com os próximos passos da parceria. “A parceria é estratégica para a Trashin. O investimento em dinheiro é secundário quando podemos ter ao nosso lado um dos gigantes do mercado, que nos apoia e nos dá segurança para seguirmos expandindo. É um novo momento para nós e estamos muito confiantes no presente e no futuro dessa parceria”, comenta.

A Trashin nasceu com a missão de ativar a economia circular das empresas através da gestão de resíduos 360° e de programas de logística reversa. Desta forma, a Trashin contribui para o avanço da agenda ESG em empresas como Alpargatas (Havaianas), Red Bull, Parque Ibirapuera, Movida, Natura, entre outros. Até o momento, a Trashin já gerou mais de R$ 1,2 milhão para as famílias de profissionais que trabalham em cooperativas de reciclagem.

A relação entre Irani e Trashin teve início por meio do Irani Labs, o programa de inovação aberta da companhia criado em 2020, com o objetivo de gerar conexões com startups e ecossistemas inovadores para desenvolver soluções sustentáveis em produtos, serviços e processos. Desde o seu lançamento, o programa já contou com a realização de duas edições, tendo 227 startups inscritas e nove Provas de Conceito (PoC) concluídas.

Uma das PoCs realizadas neste período foi de uma das soluções apresentadas pela startup gaúcha. Selecionada ainda na primeira edição do Irani Labs, a Trashin participou da prova de conceito em 2021, onde sua solução foi testada e aprovada nas unidades fabris da companhia. Por conta do potencial da startup e da tecnologia empregada por ela em suas operações, a Irani decidiu promover o investimento e a aceleração na Trashin por meio do veículo de CVC.

Este processo está sendo conduzido pela GROW+, gestora de investimentos e aceleradora de startups, parceira da Irani na gestão de seu veículo de Corporate Venture Capital. Lançado em 2021, a Irani Ventures tem como objetivo prospectar, acelerar e investir R$ 10 milhões em startups alinhadas à Tese de Investimentos da companhia para os próximos sete anos, período que contempla o primeiro ciclo do programa.