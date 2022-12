SICT detectou indício de fraude, e acionou autoridades

O Programa GameRS, lançado em abril pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (SICT), acabou ganhando um protagonismo inusitado – e certamente nada bem-vindo para o setor.

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira a Operação Buff, que apura irregularidades na contratação de um curso on-line de capacitação para o desenvolvimento de jogos eletrônicos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão a uma associação voltada ao desenvolvimento de jogos digitais com sede em Porto Alegre e empresas da capital, Rio Grande, Pelotas e São Francisco de Paula.

Os detalhes da investigação foram apresentados durante entrevista coletiva de imprensa no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em Porto Alegre, com a presença dos delegados Max Otto Ritter e Camila Defaveri e do auditor Rodrigo Machado.

O valor da licitação para esse projeto era de R$ 374.915,04. A suspeita é de que empresas agiam, mediante conluio, como forma de garantir vantagem em licitação.

A investigação da Polícia Civil iniciou por conta de um trabalho preventivo realizado pela assessoria jurídica da SICT, pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) e pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“Essa investigação é resultado de uma ação preventiva que realizamos. Lançamos a licitação para a contratação de uma empresa para fazer uma formação na área de games e, quando vieram as propostas, as áreas de controle da CAGE e da secretária da inovação observaram algumas possíveis irregularidades”, relembra o secretário da SICT, Alsones Balestrin.

Ele conta que, diante disso, o assunto foi encaminhado para a Procuradoria do Estado para ver existia algum indício de servidor envolvido e, então, para o Ministério Público e para a Polícia Civil. "O Programa GameRS previa vários editais. Ao identificarmos o indício de fraude, nada mais foi repassado para as empresas do setor”, relata. Inclusive, os R$ 374.915,04 focaram represados como resultado da suspeita.

“É lamentável que isso esteja acontecendo, mas é algo que não pode macular o setor inteiro, que é tão importante para a nossa economia”, destaca o secretário.

Histórico

A primeira manifestação do jurídico da SICT foi em abril de 2022. No momento em que a secretaria enviou o processo referente à licitação para a Cage e foram apontadas possíveis irregularidades na contratação de empresa para fornecer capacitação no setor de jogos eletrônicos, a secretaria imediatamente tomou as medidas necessárias e cabíveis.

Além disso, a SICT parou o repasse de recursos referentes ao edital do programa GameRS de 2022. “O processo foi enviado ao Ministério Público, conforme a orientação legal, e a secretaria tem prestado todas as informações necessárias, colaborando com todas as instâncias investigativas para que o Estado do Rio Grande do Sul não seja lesado. A SICT vai instaurar uma Sindicância Administrativa Investigativa, conforme orientação jurídica”, diz a secretaria em nota.