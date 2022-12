Procergs completa 50 anos e investe R$ 90 milhões em modernização

Trabalhar para o futuro do Rio Grande do Sul apostando no digital para ser mais ágil e prover serviços ao cidadão com auxílio de tecnologias emergentes. Ao completar cinco décadas, a Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) planeja investir R$ 90 milhões na atualização do parque tecnológico, o que envolve telecomunicações e segurança da informação, além da inauguração de mais um datacenter.

“É fundamental para o nosso negócio estarmos sempre preparados para o crescimento exponencial do digital. Estamos incrementando nossa infraestrutura e serviços para que possam atender às demandas do Governo de forma ágil e eficiente”, observa o diretor-presidente da Procergs, José Antonio Leal. Ele será o anfitrião, na próxima quinta-feira, do Conversas Digitais, evento que reunirá grandes nomes do mundo da tecnologia e do empreendedorismo no Teatro do Bourbon Country.

A Procergs vem acumulando reconhecimentos. Em outubro, recebeu o Prêmio Excelência em Governo Digital, concedido pela ABEP-TIC, com o case que fala das soluções que foram adotadas no Rio Grande do Sul para o enfrentamento à pandemia. No ano passado, conquistou aquele que é considerado um dos maiores reconhecimento de tecnologia aplicada à gestão pública do mundo, que é promovido pelo Gartner: o Prêmio Gartner Eyes on Innovation Awards For Government 2021, pela solução Gestão Estatística de Segurança Pública (Geseg).

Em 2020, o Rio Grande do Sul foi considerado o Estado com maior nível de transparência do país no que se refere a dados sobre Covid-19, dentro de uma avaliação chancelada pela Open Knowledge Brasil. “Alcançamos o topo do ranking, no auge da pandemia, em função da solução Painel Covid-19, que desenvolvemos em parceria com a Secretaria da Saúde. Esse foi um trabalho realizado em tempo recorde, e com o auxílio de parceiros, fundamentais para que possamos prover soluções digitais à sociedade de forma ágil”, relembra Leal.

Mercado Digital – Qual o maior legado para o Estado destes 50 anos?

José Antonio Leal – O maior legado que a Procergs dá ao Rio Grande do Sul é disponibilizar todas as informações da sociedade de forma integrada. Hoje nós atendemos todos os órgãos do Governo e há uma grande integração entre os sistemas. Funciona como um Centro de Serviços Compartilhados em TIC, promovendo a digitalização de processos e integração das informações internas e da sociedade. Sempre temos que lembrar que o nosso cliente final é a sociedade.

MD – Que projetos você destacaria ao longo desse período?

Leal – Nós lançamos uma campanha chamada “50 Anos 50 Fatos”, que retrata parte das nossas soluções transformadoras ao longo da história, e que foram responsáveis por promover a inovação em muitas áreas do governo. Mas o grande fato no meu conceito, é que nós temos sistemas que suportam todos os negócios do governo, abrangendo secretarias e órgãos da Administração Pública Estadual. Está tudo integrado, sendo que muitas das nossas iniciativas foram estendidas também à esfera municipal e até para outros estados. Podemos destacar o suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que prestamos para a Secretaria da Fazenda na área de documentos fiscais eletrônicos. Poucas pessoas sabem, mas nós atendemos o Brasil todo nessa área. Autorizamos documentos fiscais, como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), para 17 estados, Nota Fiscal ao Consumidor (NFC-e) para 19 unidades federativas, entre outros.

O Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico (MDF-e), por exemplo, é uma solução autorizada e emitida para todo o Brasil a partir de uma aplicação desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, fruto de uma parceria entre a Procergs e a Secretaria da Fazenda. E qual é a importância disso? Muito simples. É que nós estamos, de forma assertiva, contribuindo para a redução do custo Brasil, ou seja, ao invés de cada estado desenvolver a sua solução própria, e são inúmeras, um único órgão faz isso e compartilha em nível nacional.

MD – Olhando para o futuro, quais os projetos prioritários para 2023?

Leal – Em 2023 daremos continuidade à nossa missão de tornar este Estado cada vez mais digital, criando as condições necessárias para que o Estado e o cidadão possam ter a melhor experiência possível em sua relação. Entendo que nós já fizemos muito nesta gestão, porém, temos ainda grandes desafios a serem superados.

Mas estamos trilhando o caminho certo, afinal, hoje o Rio Grande do Sul é o estado mais digital do país, dentro de um ranking nacional que a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC (ABEP-TIC) estabelece. E olha que isso acontece pelo segundo ano consecutivo, de forma inédita, abrangendo todos os estados do país e mais o Distrito Federal.

Vamos investir muito na utilização de tecnologias emergentes como Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Blockchain, entre outros. Já existe um grupo de trabalho na ABEP-TIC, onde sou vice-presidente de tecnologia, tratando de blockchain, com representantes de várias empresas de TIC dos estados.

O Estado possui todas as informações da sociedade. O grande desafio é criar inteligência para implementação de políticas públicas preditivas, com base em dados que possam ser extraídos de diversas áreas reguladas pela Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD). Bem aplicada, a ciência de dados ajudará a evitar que o cidadão se transforme num potencial criminoso, através de políticas preventivas de longo prazo.

MD – Quais os investimentos na modernização tecnológica?

Leal – Estamos investindo cerca de R$ 90 milhões na atualização do parque tecnológico, abrangendo telecomunicações e segurança da informação, além de estar prevista a inauguração de mais um datacenter. É fundamental para o nosso negócio estarmos sempre preparados para o crescimento exponencial do digital. Estamos, constantemente, incrementando nossa infraestrutura e serviços para que possam atender às demandas do Governo de forma ágil e eficiente, dentro de uma realidade em que o digital cresce exponencialmente.

É importante dizer que acabamos de fechar uma grande ata de registro de preço para contratação de cloud pública, uma iniciativa da ABEP-TIC que conta com a liderança da Procergs no processo. Isso vai beneficiar, de forma significativa, 11 empresas públicas, que poderão contratar, de forma conjunta, o serviço de cloud. Quais são as vantagens? Padronização, ganho de escala e redução drástica de custos. É mais uma iniciativa para reduzir o custo Brasil.

Também estamos investindo, de forma contínua, em ambiente para ciência de dados e inteligência artificial. Pela volumetria que nós temos de informações do Estado, é necessário que possuamos uma infraestrutura robusta e capaz de dar respostas, em tempo real, às demandas da sociedade.

Nós, que prestamos serviço na área pública, precisamos ser ágeis para acompanhar as transformações tecnológicas. A pandemia ajudou muito a evoluirmos nesse sentido, eliminando o paradigma de que o digital demora muito para fazer. Para se ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, durante a pandemia, nós implantamos mais de 118 soluções para o enfrentamento à Covid-19, e grande parte delas estão até hoje aí ativas. Quando a gente está falando, por exemplo, de telemedicina, de reconhecimento facial para prova de vida, e assim por diante, são coisas que foram implementadas durante a pandemia, mas que ficam para a vida. Fizemos em um ano o que levaria cinco para ser concluído.

MD. Quais os maiores desafios de uma empresa como a Procergs?

Leal – O maior desafio é conseguirmos, através da tecnologia da informação, simplificar os processos e serviços que o Estado disponibiliza para a sociedade. É o que nós chamamos de melhorar a experiência na jornada do cidadão. Precisamos facilitar o acesso aos serviços do Estado pela sociedade como um todo. Não basta tornar digital um processo, é fundamental que o simplifiquemos e a Procergs é o grande protagonista no apoio ao Estado nessa missão.

É fundamental que consigamos cada vez mais prestar melhores serviços utilizando uma linguagem cidadã, uma linguagem simples que a pessoa comum entenda.

Outro grande obstáculo a ser superado encontra-se dentro do ambiente público e no próprio governo. Temos como clientes diferentes faixas etárias. De um lado jovens, que já nasceram na era de digital, e do outro, pessoas com mais idade, muitas já aposentadas que estão acostumadas com o ritmo do analógico.

Então como é que a gente cria a mesma relação do Estado com estas pessoas? Como é que a gente consegue oferecer o mesmo nível de serviços para elas?

Temos também que utilizar o conceito de Omnichannel (multicanal), onde o que nós estamos disponibilizando, via digital, especialmente na plataforma rs.gov.br, se replique no atendimento presencial. Através do Tudo Fácil, que são as centrais de atendimento presenciais, buscamos gerar a mesma experiência do cliente, seja no meio dígital ou no atendimento presencial.

MD – Como está sendo pensada a Procergs dos próximos 50 anos

Leal – A Procergs está sendo pensada para que siga sendo protagonista do governo em soluções digitais para o cidadão. Para que seja, cada vez mais, autossuficiente do ponto de vista econômico-financeiro. Somos hoje uma empresa superavitária.

Temos ciência de que o nosso maior ativo na Procergs são as pessoas e seus talentos. Possuímos profissionais que conhecem o negócio do Estado tão bem quanto os titulares dos órgãos. Até por toda esta experiência acumulada ao longo de 50 anos. Precisamos mesclar toda este conhecimento com a busca de novos talentos. Para isso, estamos atrás de novos profissionais através de concursos permanentemente abertos e parcerias.