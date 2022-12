Conversas Digitais aborda desafios do Estado na inovação

Como se tornar o Estado mais inovador do Brasil? Você está preparado para uma transformação cultural por meio do digital? Estas são algumas das questões centrais do Conversas Digitais. O evento comemorativo aos 50 anos da Procergs acontece no próximo dia 8 de dezembro no Teatro do Bourbon Country.

Entre os painelistas confirmados estão o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, o empresário de tecnologia e cofundador da Magnopus, Marcelo Lacerda, a investidora e presidente da G2 Capital, Camila Farani e a gerente de dados no iFood, Karina Piva , entre outros grandes nomes,

"Trata-se de um evento plural, contando com um time de painelistas de gabarito, formado por mulheres e homens que representam tanto o governo quanto o mercado e a academia, além de outros atores do ecossistema de inovação", observa o diretor-presidente da Procergs e anfitrião do evento, José Antonio Leal.

Os interessados em acompanhar os debates de temas como Transformação Cultural, Governo Digital, Inovação, Dados e Cultura Analítica, Cibersegurança, Tendências e Metaverso, é preciso fazer se inscrever pelo site www.conversasdigitais.rs.gov.br.