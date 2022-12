Clientes da América Latina estão acelerando para competir globalmente

Presença física nos mercados, parceiros e pessoas. Para o vice-presidente AWS Latam, Jaime Vallés, esse é o tripé decisivo para que a companhia possa apoiar a jornada dos clientes para a nuvem.

"A decisão de cloud é uma decisão de negócios, e não mais técnica. É uma tecnologia fundamental, mas nuvem se trata de pessoas”, analisa Vallés.

O vice-presidente da empresa destacou a rápida adoção que vem ocorrendo na região, em que a AWS atende uma robusta carteira de clientes que vai desde as empresas mais tradicionais até as startups de mais rápido crescimento e entidades do setor público. Entre eles estão Nubank, Arezzo, Cidade de Buenos Aires, Arcos Dourados - maior franqueador mundial do McDonald's, iFood e Grupo Boticário.

“A nossa meta é cada vez mais habilitar os clientes a competirem no mercado. Se eu tenho a melhor tecnologia e pessoas preparadas, podemos acelerar as empresas da América Latina a competirem no mercado global”, diz Vallés.

Dentro da estratégia da estar próxima dos clientes, a companhia entregará em breve seis local zones (estruturas físicas menores que as regiões, com finalidade de estar perto dos clientes para alguns perfis de aplicações) na América Latina.

Buenos Aires, na Argentina e, em seguida, virão as demais em Bogotá, Colômbia; Lima, Peru; Querétaro, México; Rio de Janeiro, Brasil e Santiago, Chile.

"Isso nos permitirá atender aos requisitos de localização de dados em setores regulamentados e responder às necessidades de menor latência dos setores de gaming, telecomunicações e serviços financeiros, entre outros”, reforça.

Além disso, em 2023, a empresa irá abrir mais três escritórios em cidades como Medellín, na Colômbia, e em Monterrey e Guadalajara, no México. Atualmente são oito na região: Brasil (o primeiro, inaugurado em 2011), Argentina, Colômbia, Costa Rica, Chile, México, Peru e Porto Rico.