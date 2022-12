Gastos bancários em nuvem pública crescerão 31,8% até 2026, diz IDC

As instituições financeiras da América Latina ampliarão os gasto de TI em 15,5% em 2023, impulsionado principalmente pela necessidade de apoiar o aumento requisitos para fraude, segurança, infraestrutura

soluções de modernização e conformidade. A taxa de crescimento de gastos bancários em serviços de nuvem pública até 2026 será de 31,8%, segundo projeções da consultoria IDC.

"O setor financeiro está se movendo de forma muito acelerada. Em 2023, essa será a indústria que mais investirá em tecnologia e muita dessa transformação que estamos vendo do setor acontece em função da adoção dos serviços de cloud pública. Não há caminho de volta. O grande desafio será ampliar a educação para esse tema, tanto dos principais gestores das companhias como dos desenvolvedores", comenta Alejandro Floreán, vice-presidente de Consulting & Strategic Solutions da IDC.

Para a co-founder & CTO da Pismo, Daniela Binatti, existe um processo de transformação cultural que deve anteceder à tecnológica quando se trata da migração para a nuvem. "No nosso caso, como uma digital native, temos um trabalho de evangelização que promovemos nos clientes que buscam essa transformação"., relata, durante um bate papo com jornalistas da América Latina durante o re:Invent 2022.

O CISO (Chief Information Security Officer), do banco Inter, Lucas Bernardes, contou a jornada do banco na direção da cloud. "Temos 25 milhões de clientes, somos hoje um super app com mais de 180 produtos financeiros e não-financeiros, solução end to end desenvolvida com a AWS", disse. Migrar o legado, para as instituições financeiras, realmente é complexo, mas necessário, aponta.

"Não existe inovação sem liberdade. Essa foi a faísca que moveu muitas empresas a adotarem a nuvem. Mesmo sendo desafiador, ao olhar para a frente, para os novos modelos, a verdade é que essa se tornou uma verdadeira solução para as empresas conseguirem se adaptar aos novos mercados", analisa.