Robô que serve bebidas e estatísticas no re:Invent

A área de exposições do re: Invent 2022 foi bem movimentada durante dos dias do evento, que acontece essa semana em Las Vegas (AWS). Além de espaços para demonstrações de parceiros, a AWS também apresentou algumas das suas soluções, que já estão no mercado e outras que, por meio de aplicações feitas especialmente para o evento, demonstravam aos participantes um pouco do potencial da nuvem e de outras tecnologias associadas.

Robô da cerveja

É o caso do Robô Tap Room, que usa soluções de cloud, Internet das Coisas, data e vídeo, entre outras, para automatizar desde o pedido até a entrega da bebida de forma automatizada - no caso do evento, cerveja.

Por meio de uma tela touch screen, o usuário escolhe pelo menu o estilo da bebida. O Message Orchestrator envia os comandos para o robô e os trilhos para que seja disparada a liberação da bebida no copo e a entrega, pelo robô, na mesa.

Estatísticas no basquete

Em outra simulação feita na área de demonstrações de soluções usando cloud, os participantes puderam fazer arremessos de basquete em uma quadra construída no local. Em paralelo, um sistema analisava em tempo real a velocidade, o ângulo e a altura da bola, comprando-a por meio de gráficos com os arremessos de outros participantes e disponibilizando em telas para as pessoas acompanharem.