Foco é acelerar oferta de cloud para médias empresas em 2023, diz AWS

O mercado das médias empresas, cerca de 3 milhões de companhias no Brasil que faturam mais de R$ 5 milhões, está na mira da Amazon Web Services (AWS), empresa da Amazon.com, para 2023. A meta é intensificar a presença na nuvem destes negócios.

“A próxima onda de cloud será a entrada mais forte das médias empresas. Esse é um perfil de operação que começa a beber na fonte da nuvem com foco de acelerar a inovação e otimizar custos. Isso abre um novo potencial para avançarmos”, projetou o diretor geral da AWS Brasil, Cleber Morais, durante o AWS re:Invent, encontro global que acontece essa semana em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Esse movimento acontece agora porque, segundo o executivo, esse perfil de empresa ficou um tempo sem investir, em função do cenário econômico. Agora, isso se tornou imprescindível. “O mercado brasileiro está mais maduro e o custo de entrada na nuvem hoje é menor, o que facilita esse movimento”, reforça. O mercado da nuvem é de US$ 4,6 bilhões, com perspectiva de crescer 30% até 2025, segundo dados da consultoria IDC.

Em bate papo com jornalistas da América Latina, Morais avaliou a jornada da AWS no Brasil de que, há 11 anos, tomou a decisão de marcar presença no País, com uma região (cada região da companhia tem três zonas de disponibilidade, formadas por pelo menos dois data centers) baseada em São Paulo - hoje no mundo são 30 regiões. Um movimento que aconteceu antes mesmo da entrada em países como Japão, Inglaterra e Canadá.

"Isso já mostrava claramente a intenção da AWS de investir forte na América Latina”, diz. As primeiras empresas que entraram nessa jornada foram as startups que, segundo ele, viram na nuvem a efetivação dos seus sonhos de negócios, em função dos menores custos.

“Avançamos muito nas startups, e vários dos nossos clientes foram moldando o próprio mercado em que atuavam, como Nubank e VTEX”, exemplifica.

No momento seguinte vieram as fintechs, impulsionado pelo farto de que o mercado financeiro tinha alta necessidade tecnológica.

E depois foi a vez dos grandes clientes entrarem nessa jornada na direção da nuvem. "Isso nos trouxe responsabilidade e a crença de que precisávamos investir cada vez mais muito forte no Brasil”, comenta Morais.

Agora, ao olhar com ainda mais atenção para as médias operações, o grande desafio é a cobertura desse mercado, já que o Brasil é um país continental. "A nossa estratégia são os canais, já que os parceiros na ponta apoiam muito destas nossas ações”, comenta otimista.