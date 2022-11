AWS quer ser 'water positive' até 2030

A Amazon Web Services (AWS), empresa da Amazon.com, firmou o compromisso de ser 'water positive' até 2030, o que significa devolver às comunidades mais água do que consome em suas operações diretas. O anúncio foi feito hoje (28) durante o AWS re:Invent, encontro global que acontece essa semana em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A companhia também anunciou que sua métrica global de eficiência de uso de água em 2021 foi de 0,25 litros de água por quilowatt-hora, o que a coloca como líder em eficiência hídrica entre os provedores de nuvem. Como parte desse novo compromisso, elaborará relatórios anuais sobre sua métrica de eficiência de uso de água, novas iniciativas de reuso e reciclagem de água, atividades para reduzir o consumo de água em suas instalações e avanços em novos projetos de reabastecimento e outros já em andamento.

“A escassez de água é um enorme problema em todo o mundo e, com o anúncio, assumimos a promessa de fazer a nossa parte para ajudar a resolver esse desafio que cresce em ritmo acelerado”, disse o CEO da AWS, Adam Selipsky.

Segundo ele, projeções mostram que metade dos habitantes do planeta viverá em áreas com escassez de água, o que explica o fato de a AWS buscar inovar nas formas de conservação e reuso para garantir o acesso de todos a esse recurso. "Estamos comprometidos a controlar a gestão hídrica em nossas operações de nuvem para devolver mais água do que consumimos às comunidades das regiões onde operamos. Sabemos que essa é a postura certa a adotar em prol do meio ambiente e dos nossos clientes”, disse.

São quatros os pilares dentro da estratégia da AWS para conseguir ser water+ até 2030: aprimoramento da eficiência hídrica, uso de fontes sustentáveis, devolução da água para reuso pela comunidade e apoio a projetos de reabastecimento de água.

No caso a eficiência hídrica, a empresa aposta em tecnologias de Internet das Coisas (IoT) para analisar o consumo de água em tempo real e identificar e reparar vazamentos. A empresa também aprimora a eficiência operacional com a eliminação do consumo de água de resfriamento em muitas de suas instalações na maior parte do ano, substituindo-o pelo ar externo. Na Irlanda e na Suécia, por exemplo, a AWS não usa água para refrigerar seus data centers em 95% do ano.

No aspecto do uso de fontes sustentáveis, na Virgínia do Norte, a AWS colaborou com a Loudoun Water para ser a primeira operadora de data centers do estado aprovada para usar água reciclada em sistemas de refrigeração por evaporação direta. A AWS já usa água reciclada para refrigerar 20 data centers ao redor do mundo e planeja expandir esse uso para mais instalações em seus esforços para se tornar uma empresa water+.

Já os projetos de reabastecimento ampliam o acesso à água, a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos ao recuperar corpos d’água e ao levar água limpa, saneamento básico e serviços de higiene a comunidades de regiões com escassez de água. Até hoje, a AWS já trabalhou em projetos de reabastecimento no Brasil, Índia, Indonésia e África do Sul, proporcionando 1,6 bilhão de litros de água doce a cada ano para as comunidades atendidas.

O anúncio de hoje soma-se ao compromisso da Amazon de doar US$10 milhões à ONG Water.org em apoio ao lançamento do Fundo Water and Climate, que proporcionará a 100 milhões de pessoas na Ásia, África e América Latina soluções relacionadas a água e saneamento básico para lidar com as mudanças climáticas. A doação ajudará diretamente ações que levarão água a 1 milhão de pessoas até 2025, proporcionando 3 bilhões de litros de água por ano para populações que vivem em regiões com escassez hídrica.

“Nosso trabalho com a Amazon se baseia no ideal comum de que a crise hídrica global tem solução. Parabenizamos a AWS por se comprometer a devolver às comunidades e ao meio ambiente mais água do que consume com o anúncio de seu compromisso de se tornar water+ até 2030”, destaca o ator Matt Damon, cofundador da Water.org.