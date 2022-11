AWS re:Invent deve receber 50 mil pessoas a partir de hoje

as Vegas sedia a partir de hoje (28) e até o dia 2 de dezembro, a 11ª edição do AWS re:Invent 2022, conferência promovida pela Amazon Web Services (AWS), considerado um dos maiores eventos da indústria de computação em nuvem.

Como nos anos anteriores, o programa contará com palestras do CEO da AWS, Adam Selipsky, do CTO da Amazon, Dr. Werner Vogels, e do VP da AWS de Data and Machine Learning, Swami Sivasubramanian.

Serão mais de 1 mil sessões, hackathons, bootcamps, treinamentos e workshops, com público esperado de 50 mil pessoas. Executivos, clientes e parceiros do Brasil e da América Latina também estarão presentes.