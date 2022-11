South Summit Brazil terá investimento de R$ 25 milhões

Não era ocasião nem uma euforia de momento. Depois do frenesi com a primeira edição, o momento agora com o lançamento da segunda edição do South Summit Brazil é de consolidação do que foi feito até aqui e de marcar, definitivamente, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul no cenário internacional.

"A primeira edição foi uma loucura, e foi um baita evento, pois todo mundo abraçou para ser possível. O desafio agora é consolidar isso, e seguirmos com esse engajamento", celebrou o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf.

A 4all, hub de tecnologia fundado pelo empreendedor gaúcho, liderou a vinda do evento para o País, ao lado do governo do Rio Grande do Sul, e da articulação de Eduardo Lorea.

A segunda edição do evento, que acontece de 29 a 31 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, terá um investimento de

R$ 25 milhões, cerca de R$ 15 milhões do governo do estado do Rio Grande do Sul, além de recursos da prefeitura de Porto Alegre e iniciativa privada.

"O South Summit Brazil é resultado de uma estratégia de mudança, de busca de novos espaços de crescimento por meio do incentivo da inovação e das startups para, assim, tornarmos o Rio Grande do Sul cada vez mais competitivo. É isso que faz esse movimento todo ter sentido", destacou Claudio Gastal, secretário de Planejamento, Governança e Gestão do RS.

Serão oito palcos e mais de 500 speakers A expectativa é dobrar o número de startups na Competição de Startups, chegando a 2 mil, e mais de 100 fundos de investimento nos pitchs finais.

Entre os palestrantes já confirmados então a Head do Global Business Solutions Latam & Brazil do TikTok, Gabriela Chaves Schwery Comazzetto, Pedro Janot, responsável por expandir a atuação da Richards, trazer a Zara ao Brasil e lançar a Azul e o CEO da Bossanova Investimentos, João Kepler.

"Tivemos uma curva de aprendizado gigantesca com a primeira edição. Nosso foco não é ter um evento maior e, sim, cada vez mais qualificado", explica o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro.

Um dos temas que será melhor considerado em 2023, por exemplo, será a acessibilidade. O time do South Summit identificou quatro pilares de melhorias para o próximo encontro: acessibilidade, qualificação da mobilidade dos participantes, para que a experiência das pessoas seja melhor; acústica e alimentação (trocando estrutura de food trucks pela de restaurantes). Também serão disponibilizados 70 novos banheiros.